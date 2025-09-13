Творча група фільму “Медовий місяць” отримала премію Довженка

Президент Володимир Зеленський присудив Державну премію України імені Олександра Довженка 2025 року творчій команді фільму “Медовий місяць”.

Нагороду отримали режисерка й сценаристка Жанна Озірна, а також актори Роман Луцький та Ірина Нірша. Розмір премії цього року становить 200 тисяч гривень.

Премію приурочили до Дня українського кіно, який відзначатимуть 13 вересня.

“Медовий місяць” — повнометражний ігровий дебют Жанни Озірної. Стрічка вийшла у широкий прокат 11 вересня.

Фільм розповідає про двох людей, замкнених у маленькій квартирі під час повномасштабної війни. Тарас і Оля готуються провести першу ніч у новій оселі, але лютневий світанок виявляється неспокійним. Герої зачиняються у помешканні, поки Київщина опиняється в лещатах російських військ.

Стрічка взяла участь у міжнародних кінофестивалях у 15 країнах світу, отримав найвищу нагороду Ґран-прі на КМКФ "Молодість" у Києві, Ґран-прі журі "Золотий Атлас" на міжнародному кінофестивалі в Аррасі у Франції та Ґран-прі на кінофестивалі у Софії у 2025-му.

Світова прем’єра “Медового місяця” відбулась у 2024 році на Венеційському кінофестивалі.

