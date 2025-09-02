Фільм "2000 метрів до Андріївки" побив рекорд українського кінопрокату

586
Артем Черничко
share share

Документальний фільм Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” за перший вікенд прокату подивились понад 10 тисяч глядачів. Це найкращий результат серед цьогорічних документальних стрічок в Україні, повідомила компанія “Артхаус Трафік”.

У прокат фільм вийшов 28 серпня — покази тривають.

“2000 метрів до Андріївки” — друга повнометражна робота режисера й журналіста AP Мстислава Чернова, відзначеного “Оскаром”, Пулітцером і премією BAFTA. Камера фіксує шлях 3-ї штурмової бригади до звільнення села Андріївка біля Бахмута, відділеного від українських позицій двома кілометрами замінованої лісосмуги. Колишні цивільні, що стали військовими, долають цей смертельний простір, виборюючи кожен метр землі.

Стрічка обрана офіційним кандидатом від України на премію “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” 2026 року.

Фільм створений у співпраці з оператором Алексом Бабенком, музику написав дворазовий володар “Греммі” Сем Слейтер (“Чорнобиль”, “Джокер”). Прем’єра відбулася на “Санденсі”, де Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру, а на Docudays UA фільм узяв три головні призи.

Зображення: "Артхаус Трафік"

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 вересня 2025
share share
Кияни просять залишати вагони метро відчиненими під час нічних тривог Кияни просять залишати вагони метро відчиненими під час нічних тривог Помер художник Радна Сахалтуєв — автор "Острова скарбів" і "Як козаки у хокей грали" Помер художник Радна Сахалтуєв — автор "Острова скарбів" і "Як козаки у хокей грали" Киянин на велосипеді спустився ескалатором метро — його затримала поліція Киянин на велосипеді спустився ескалатором метро — його затримала поліція Ist publishing видасть книгу документального фотографа Олександра Глядєлова Ist publishing видасть книгу документального фотографа Олександра Глядєлова
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.