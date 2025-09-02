Фільм "2000 метрів до Андріївки" побив рекорд українського кінопрокату

Документальний фільм Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” за перший вікенд прокату подивились понад 10 тисяч глядачів. Це найкращий результат серед цьогорічних документальних стрічок в Україні, повідомила компанія “Артхаус Трафік”.

У прокат фільм вийшов 28 серпня — покази тривають.

“2000 метрів до Андріївки” — друга повнометражна робота режисера й журналіста AP Мстислава Чернова, відзначеного “Оскаром”, Пулітцером і премією BAFTA. Камера фіксує шлях 3-ї штурмової бригади до звільнення села Андріївка біля Бахмута, відділеного від українських позицій двома кілометрами замінованої лісосмуги. Колишні цивільні, що стали військовими, долають цей смертельний простір, виборюючи кожен метр землі.

Стрічка обрана офіційним кандидатом від України на премію “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” 2026 року.

Фільм створений у співпраці з оператором Алексом Бабенком, музику написав дворазовий володар “Греммі” Сем Слейтер (“Чорнобиль”, “Джокер”). Прем’єра відбулася на “Санденсі”, де Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру, а на Docudays UA фільм узяв три головні призи.

Зображення: "Артхаус Трафік"