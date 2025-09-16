Помер легендарний актор і режисер Роберт Редфорд

У вівторок, 16 вересня, у віці 89 років помер американський актор, продюсер і режисер Роберт Редфорд.

Він пішов із життя уві сні у своєму будинку в горах Юти, повідомляє The New York Times із посиланням на заяву його прессекретарки Сінді Бергер.

Редфорд був однією з головних постатей Голлівуду другої половини ХХ століття. Його кінокар’єра тривала понад 60 років — він зіграв у понад 50 фільмах, серед яких “Буч Кессіді і Санденс Кід” (1969), “Жало” (1973), “Вся президентська рать” (1976), “З Африки” (1985) тощо.

Як режисер Редфорд здобув визнання завдяки стрічці "Звичайні люди" (1980), за яку отримав "Оскар" у номінації "Найкраща режисура". А 2002 року його нагородили цією премією за внесок у кіно.

Окрім акторської та режисерської кар’єри, Редфорд увійшов в історію як співзасновник кінофестивалю "Санденс". Саме цей фестиваль став майданчиком для розвитку незалежного кіно, відкривши шлях таким режисерам, як Стівен Содерберг, Квентін Тарантіно, Даррен Аронофскі, Хлоя Чжао та Раян Куглер.

У 2018 році після виходу фільму “Старий та зброя” Редфорд оголосив про завершення акторської кар’єри.