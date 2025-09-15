Український фільм "За Перемогу!" виграв у конкурсній програмі кінофестивалю в Торонто

Фільм українського режисера Валентина Васяновича “За Перемогу!” здобув головний приз у конкурсній програмі Platform на 50-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF). У конкурсі брали участь фільми з 19 країн, повідомляє Українська кіноакадемія.

Українська стрічка вперше в історії потрапила до програми Platfrom, що представляє фільми з високою художньою якістю та сильним режисерським баченням.

“За Перемогу!” — це антиутопічна історія про післявоєнне майбутнє України. Картина розповідає про режисера, який стикається з труднощами в реалізації свого творчого потенціалу на Батьківщині, а його сім'я не хоче повертатися додому через складну економічну ситуацію.

Особливістю фільму є те, що більшість акторів зіграли самі себе, а сам Валентин Васянович виступив як режисер і актор. Картина була створена компанією Arsenal Films спільно з українською продюсерською командою ForeFilms і литовським копродюсером M-Films.

“Режисер Валентин Васянович віртуозно поставив мізансцену з майстерною точністю, досягнувши витонченої простоти, яка може бути досягнута лише завдяки художній зрілості та сміливому баченню”, — йдеться у заяві журі конкурсу.

Це не перший успіх Васяновича на Венеційському кінофестивалі. Він був лауреатом конкурсної програми "Горизонти" у 2019 році за фільм "Атлантида" та номінантом на головну нагороду "Золотий лев" у 2021-му зі стрічкою "Відблиск".