"Афериста з Tinder" знову затримали — Німеччина вимагає екстрадиції

Артем Черничко
У Грузії затримали ізраїльського шахрая Шимона Хаюта, героя документального фільму Netflix “Аферист із Tinder”. Про це пише The New York Times.

Арешт стався в аеропорту Батумі на запит Німеччини. Там Хаюта звинувачують у тому, що він ошукав жінку з Берліна на суму близько $52 тисячі у період з 2017 по 2019 рік.

За даними слідства, Хают, видаючи себе за сина олігарха, використовував її кредитну картку та договір на мобільний зв'язок. Жінка також заплатила понад $10 тисяч за його відпочинок на Кайманових островах, після того як він сказав, що його власна картка заблокована.

Суд у Грузії постановив утримувати його під вартою три місяці, поки не буде вирішено питання про його екстрадицію до Німеччини. Адвокат Хаюта заперечує звинувачення.

Раніше Хают уже був засуджений за шахрайство в Ізраїлі у 2019 році, але вийшов на волю через п’ять місяців.

“Аферист із Tinder” — британська документальна стрічка Netflix, що вийшла в лютому 2022 року. Фільм розповідає, як Хают, відомий також як Саймон Леваєв, знайомився з жінками через Tinder, а потім емоційно маніпулював ними та виманював гроші.

Опубліковано: 17 вересня 2025
