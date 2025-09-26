Марина Абрамович стане першою жінкою, яка за життя матиме виставку в Галереї академії у Венеції

Сербська мисткиня Марина Абрамович у травні 2026 року представить персональну виставку в Галереї академії у Венеції — одному з найшанованіших музейних просторів Європи.

Вона стане першою жінкою за 250 років, яка експонуватиметься в музеї за життя, пише The Art Newspaper.

Виставка Transforming Energy («Перетворення енергії») відкриється 6 травня 2026 року і триватиме до 19 жовтня в межах 61-ї Венеційської бієнале. Вона приурочена до 80-річчя мисткині.

Проєкт уперше показали торік у Музеї сучасного мистецтва в Шанхаї, куратором тоді був Шай Байтель — він же куруватиме і в Італії.

Ідеї експозиції тісно пов’язані з подорожжю мисткині вздовж Великого китайського муру, яку вона здійснила 1998 року разом із німецьким художником і партнером Улаєм. Протягом 90 днів вони йшли назустріч одне одному, аби зустрітися посередині й символічно завершити свої стосунки. Для Абрамович ця мандрівка стала метафорою трансформації та болючого, але необхідного переходу від одного етапу життя до іншого.

У програмі — знакові роботи Абрамович. Серед них «Ритм нуль» (Rhythm 0), коли відвідувачі могли шість годин використовувати щодо мисткині будь-які предмети, від свічки до пістолета. Також відбудеться реконструкція перформансу Imponderabilia, де Абрамович та її колишній партнер, покійний німецький художник Улай, стояли оголеними у дверному проході, змушуючи відвідувачів протискатися повз них.

До експозиції увійдуть і новіші твори з використанням кварцу й аметисту, а також фотографія «П’єта», де Абрамович тримає на колінах тіло Улая. Її покажуть поруч з останньою незавершеною «П’єтою» Тиціана.

У 2023 році Марина Абрамович стала першою жінкою з персональною виставкою в Королівській академії мистецтв у Лондоні, а в 1997 році — першою жінкою, яка отримала «Золотого лева» Венеційської бієнале.

У жовтні 2021 року Абрамович приїхала до Києва на відкриття її нового об’єкта — «Кришталевої стіни плачу» в Бабиному Яру.

Фото: Marina Abramović