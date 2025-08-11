На фронті загинув художник Давид Чичкан

Український художник Давид Чичкан загинув 9 серпня на Запорізькому напрямку, отримавши важкі поранення під час відбиття штурму ворожої піхоти напередодні. Йому було 39 років. Про смерть повідомили його побратими.

Давид Чичкан був відомий своєю творчістю як соціальний та політичний критик. Він був анархо-синдикалістом, вважав мистецтво інструментом для змін і підтримки робітничого класу, називаючи себе "рисувальником". У своїх роботах виступав за децентралізацію та солідарність.

Давид народився 15 квітня 1986 року в Києві в родині художників. Художню практику розпочав на початку 2000-х, входив до складу творчого угрупування “А. Е.”. Попри відсутність вищої мистецької освіти, він послідовно розвивав свій унікальний стиль, використовуючи різні медіа — від графіки та плакатів до живопису та вуличного мистецтва. У 2018 році Давид проілюстрував "Адміністративний кодекс України" від видавництва "Основи", а восени 2023-го став співавтором стінопису з Нестором Махном у Запоріжжі.

За словами його побратимів, Чичкан був щирою людиною, яка "ніколи не ховалася за спинами інших", завжди ділився своїми глибокими думками про політику та соціальну справедливість. Він вважав, що "справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ".

У січні 2024 року Одеський національний художній музей скасував виставку Чичкана “Зі стрічками і прапорами”. Вона мала представити портрети військових у стилістиці політичного плаката. Противники виставки стверджували, що художник у своїх роботах прирівнював українських захисників до російських військових, тоді як сам Чичкан прагнув підкреслити відмінність армії вільних людей від окупантів.