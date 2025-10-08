«Крадуть дитинство»: Данія заборонить соцмережі для дітей

Данія заборонить соціальні мережі для дітей віком до 15 років, заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен на засіданні парламенту. Заборона може набути чинності вже наступного року, пише The Guardian.

Фредеріксен пов'язує використання соціальних мереж з тривогою, депресією та відсутністю концентрації.

«Мобільні телефони та соціальні мережі крадуть дитинство наших дітей, — заявила вона. — Ніколи раніше так багато дітей і молодих людей не страждали від тривоги й депресії».

Метте Фредеріксен

Багато дітей також мають труднощі з читанням і концентрацією уваги, зазначила Фредеріксен, додавши, що «на екранах вони бачать те, що жодна дитина чи підліток не повинні бачити».

Прем'єр-міністерка не уточнила, яких соцмереж торкнеться заборона, але сказала, що йдеться про кілька платформ. Водночас батьки матимуть можливість дати своїм дітям дозвіл користуватися соцмережами з 13 років.

За її словами, 60% хлопців віком від 11 до 19 років не бачилися з друзями у вільний час, а 94% данських семикласників мали профіль у соцмережах до того, як їм виповнилося 13.

У лютому Данія заборонила мобільні телефони в усіх школах і позашкільних закладах.

Фото: Wikimedia Commons