Швеція повністю заборонить телефони у школах

Артем Черничко
Швеція впроваджує загальнонаціональну заборону на використання мобільних телефонів у школах, щоб покращити безпеку й умови навчання. З осені 2026 року всі школи та гуртки будуть зобов’язані збирати телефони учнів та повертати їх після уроків.

Про це пише The Guardian.

Нове правило стосуватиметься дітей віком від 7 до 16 років. Це частина масштабних освітніх реформ, оголошених шведським урядом. Окрім заборони на телефони, зміни торкнуться навчальних програм, системи оцінювання та підготовки вчителів.

Міністерка освіти Швеції Сімона Могамссон назвала це найбільшою програмою реформ у шкільній освіті за понад 30 років. Для реалізації цієї ініціативи уряд виділить 195 мільйонів упродовж двох наступних років.

Наразі більшість шведських шкіл уже намагаються обмежувати використання телефонів, але учні знаходять способи обійти ці правила — наприклад, здають несправні або чужі пристрої.

Інші європейські країни також обмежують використання гаджетів у школах. Наприклад, Данія вже заборонила телефони в освітніх закладах, а Норвегія встановила мінімальний вік для користування соцмережами — 15 років. У Нідерландах, де заборона діє з 2014 року, дослідження показало, що 75% шкіл відзначили покращення концентрації учнів.

Фото: Joao Viegas / Unsplash

Опубліковано: 16 вересня 2025
