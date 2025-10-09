«Кліпаючий хлопець» з мему зібрав $300 тисяч на дослідження розсіяного склерозу

Артем Черничко
Дрю Скенлон, який у 2013 році став героєм інтернет-мему «Кліпаючий хлопець», зумів перетворити свою онлайн-популярність на благодійність, зібравши понад $300 тисяч на дослідження розсіяного склерозу. Про це пише The Guardian.

Мем «Кліпаючий хлопець». Зображення: knowyourmeme.com

Дрю Скенлону 39 років, він відеопродюсер із Сан-Франциско. В інтерв'ю ABC News чоловік розповів, що пожертва Національному товариству розсіяного склерозу є для нього важливою, оскільки на цю хронічну аутоімунну хворобу страждають його подруга та її мати.

Щороку Скенлон бере участь у благодійному велопробігу на підтримку товариства, публікуючи у соцмережах знаменитий гіф із підписом «Це моє обличчя» і просить тисячі своїх підписників зробити пожертву через сайт BlinkingGuy.com.

Сам Скенлон досі не може збагнути шалену популярність мему. Вірусний момент був записаний 6 грудня 2013 року під час прямого ефіру: недовірливий погляд і кліпання Скенлона були реакцією на подвійний натяк колеги. Хоча спочатку реакція залишилася непоміченою, у 2015 році гіф почав поширюватися ігровими форумами.

З часом мем закріпив за собою статус одного з найпопулярніших у мережі, а видання Vox навіть поставило його на 11-те місце у списку найкращих гіфів усіх часів, випередивши навіть меми з Леонардо Ді Капріо та Бараком Обамою.

Опубліковано: 09 жовтня 2025
