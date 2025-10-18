Чотирьох українських письменників номінували на премію Астрід Ліндґрен

Оголосили номінантів на Меморіальну премію імені Астрід Ліндґрен 2026 року.

Перелік оприлюднили на сайті нагороди.

Загалом на премію номінували 263 кандидати із 74 країн світу. Україну цього року представляють Іван Андрусяк, Сашко Дерманський, Андрій Кокотюха й Галина Вдовиченко.

Іван Андрусяк — поет, дитячий письменник, прозаїк, літературний критик, перекладач. Лавреат Корнійчуковської премії 2016 року, премії імені Лесі Українки та відзнаки «Дитячий поет року» від BaraBooka. Член українського центру ПЕН-клубу. У 2007 році дебютував у дитячій літературі повістю «Стефа і її Чакалка».

Сашко Дерманський — дитячий письменник, член Національної спілки письменників України. Деякі його твори вийшли під псевдонімами Сашко Володарський та Назар Діброва. У 2004 році видавництво «Теза» випустило його першу книжку — повість-казку «Володар макуци». Твори автора рекомендувало Міністерство освіти й науки України для читання в молодшій і середній школі. Є співавтором сценарію фільму «Сторожова застава».

Андрій Кокотюха — український письменник-белетрист, автор історичних і готичних детективів та пригодницьких книжок для дітей. У 2012 році став лавреатом відзнаки «Золотий письменник України». У 2024 році вийшла його 100-та книжка «Ва-банк у Харкові».

Галина Вдовиченко — письменниця та журналістка, членкиня PEN Ukraine. Дебютувала у 2008 році романом «Пів яблука». Її роман «Замок Гербуртів» отримав першу премію конкурсу «Коронація слова — 2009». У 2011 році вийшла її перша дитяча книга «Мишкові Миші», а у 2015 та 2017 роках — книжки «36 і 6 котів».

Меморіальна премія імені Астрід Ліндґрен — міжнародна нагорода, яку заснував уряд Швеції у 2002 році. Її вручають щороку за досягнення в дитячій та підлітковій літературі. Призовий фонд становить 5 мільйонів шведських крон. Премію можуть отримати письменники, ілюстратори, бібліотекарі чи організації. Переможця визначає журі з 12 осіб, серед яких є представник родини Астрід Ліндґрен.

Зазначається, що Сашка Дерманського номінують уп’яте, а Іван Андрусяк і Галина Вдовиченко раніше входили до довгих списків 2025 і 2024 року. Переможця премії 2026 року оголосять 14 квітня 2026 року.

Фото: Astrid Lindgren Memorial Award