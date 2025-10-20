Помер Андрій Яценко — Diezel з гурту Green Grey

У віці 55 років помер український музикант, гітарист і композитор Андрій Яценко, відомий під сценічним ім'ям Diezel. Він був засновником та незмінним лідером легендарного гурту Green Grey.

Про смерть артиста стало відомо з соцмереж – у фейсбуці Яценка опублікували фото з чорною стрічкою, а на сторінці гурту з'явилося зображення зі свічкою. Причина смерті наразі невідома.

Андрій Яценко заснував Green Grey у Києві 1993 року. Гурт став одним із перших помітних рок-колективів незалежної України. У своїй творчості Green Grey змішував різні стилі, включаючи фанк, рок, трип-хоп і дабстеп, жартома називаючи свою музику «укр-попом», за аналогією з «брит-попом».

Головними хітами гурту були російськомовні композиції — «Под дождем», «Мазафака», «Эмигрант» та «Стереосистема». Після повномасштабного вторгнення колектив перевипустив деякі пісні українською мовою.

Green Grey були новаторами для української сцени. Вони першими отримали нагороду MTV Europe Music Awards (у 1996 році в Лондоні та у 2009 році в Берліні). Також гурт ввів у моду виступи з діджеєм та масштабні супершоу з піротехнікою й спецефектами.

На момент смерті музиканта гурт Green Grey перебував у турі «Під дощем». На кінець жовтня та початок листопада 2025 року були заплановані виступи у Харкові, Києві, Полтаві, Одесі та Миколаєві.