Екскерівнику «Молодого театру» в Києві оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому директору Київського національного академічного Молодого театру Андрію Білоусу в систематичному сексуальному насильстві над студентками.
Його підозрюють за статтями про зґвалтування та насильницькі дії сексуального характеру, вчинені, зокрема, щодо неповнолітніх.
За даними слідства, з 2017 по 2023 рік Білоус, який також є викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, використовуючи свій авторитет і службове становище, систематично схиляв студенток до статевих стосунків без їхньої згоди. У службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії щодо п’яти дівчат, дві з яких були неповнолітніми.
Тим, хто відмовлявся, він створював атмосферу залякування: публічно принижував, не залучав до вистав, ставлячи під загрозу їхнє виключення з вишу та позбавлення кар'єрних перспектив.
Показання потерпілих і десятків свідків підтверджують факти сексуалізованої поведінки, примусу до надсилання інтимних фото та фізичних домагань. Експертизи підтвердили, що дії підозрюваного спричинили жертвам тривалі психотравмувальні наслідки.
Наразі підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, у травні Андрій Білоус звільнився з «Молодого театру» на тлі звинувачень, які він заперечував. Напередодні стало відомо, що Білоус готується відкрити власний проєкт — Dark Club Theatre. У першій анонсованій виставі нового театру під назвою «Замах на самотність» зіграють колишні студентки та студенти режисера.