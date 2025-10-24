Львівський школяр створив мультфільм про Стуса з LEGO

743
Артем Черничко
share share

Львівський школяр Олесь Ворона створив короткометражний анімаційний фільм про поета і правозахисника Василя Стуса, використовуючи конструктор LEGO. Англомовна стрічка під назвою Human. Stus («Людина. Стус») викликала захоплення в українській кіноспільноті.

14-річний Олесь Ворона цікавиться анімацією, фотографією й історією. Школяр працював над стрічкою чотири місяці й використав понад 4 тисячі кадрів. Картина озвучена англійською мовою за допомогою штучного інтелекту.

Мультфільм охоплює ключові моменти біографії поета та дисидента, показуючи знайомство Стуса з дружиною Валентиною, вітражі Алли Горської, легендарний протест інтелігенції в кінотеатрі «Україна» під час показу фільму «Тіні забутих предків», а також подальші арешти, карцер і допити у радянській системі.

Ключовим посланням мультфільму, яке автор доносить через титри, є незламність духу Стуса, якого Радянський Союз намагався зламати в ув'язненні. Автор проводить паралель із сьогоденням, згадуючи про катування українських військових у російському полоні, а також про тисячі викрадених українських дітей.

Режисер Олесь Санін назвав Олеся Ворону «новою зіркою української анімації». Також роботу юного аніматора похвалила режисерка Ірина Цілик.

Мультфільм про Стуса — не перший в доробку школяра. На його ютут-каналі також опублікована анімаційна стрічка Carol of the Bells про «Щедрик» Миколи Леонтовича, також створена за допомогою LEGO.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 24 жовтня 2025
share share
Київ запускає двоповерховий автобус, подарований Берліном Київ запускає двоповерховий автобус, подарований Берліном Джон Малкович став обличчям нової кампанії JW Anderson Джон Малкович став обличчям нової кампанії JW Anderson Вчені навчилися переробляти батареї з електромобілів на добрива для рослин Вчені навчилися переробляти батареї з електромобілів на добрива для рослин У Лондоні встановлять бронзову статую Бріджит Джонс У Лондоні встановлять бронзову статую Бріджит Джонс
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.