Львівський школяр створив мультфільм про Стуса з LEGO

Львівський школяр Олесь Ворона створив короткометражний анімаційний фільм про поета і правозахисника Василя Стуса, використовуючи конструктор LEGO. Англомовна стрічка під назвою Human. Stus («Людина. Стус») викликала захоплення в українській кіноспільноті.

14-річний Олесь Ворона цікавиться анімацією, фотографією й історією. Школяр працював над стрічкою чотири місяці й використав понад 4 тисячі кадрів. Картина озвучена англійською мовою за допомогою штучного інтелекту.

Мультфільм охоплює ключові моменти біографії поета та дисидента, показуючи знайомство Стуса з дружиною Валентиною, вітражі Алли Горської, легендарний протест інтелігенції в кінотеатрі «Україна» під час показу фільму «Тіні забутих предків», а також подальші арешти, карцер і допити у радянській системі.

Ключовим посланням мультфільму, яке автор доносить через титри, є незламність духу Стуса, якого Радянський Союз намагався зламати в ув'язненні. Автор проводить паралель із сьогоденням, згадуючи про катування українських військових у російському полоні, а також про тисячі викрадених українських дітей.

Режисер Олесь Санін назвав Олеся Ворону «новою зіркою української анімації». Також роботу юного аніматора похвалила режисерка Ірина Цілик.