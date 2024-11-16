У Києві відкрили пам'ятну дошку на честь Василя Стуса

У Києві на вулиці Чорнобильській, 13-А, відкрили меморіальну дошку українському поету-шістдесятнику Василю Стусу.

Про це пише Суспільне.

У цьому будинку Василь Стус мешкав протягом дев'яти місяців — з серпня 1979 року до травня 1980 року, перед другим ув'язненням.

Автор пам'ятного знаку скульптор Володимир Щур. Він розповів, що ідея створити меморіальну дошку і бюст виникла у 2023 році. Її підтримали син шістдесятника Дмитро Стус, жителі будинку й Святошинська райдержадміністрація.

Гроші на створення дошки збирали через спільнокошт. До збору долучилися понад 700 людей.

Василь Стус — поет-шістдесятник, перекладач, літературознавець та літературний критик, правозахисник, член Української гельсінської групи. Він був активним учасником акцій протесту проти радянської влади, за що неодноразово зазнавав переслідувань та репресій.

Фото: Суспільне, Наталія Пахайчук