Український фільм «Куба і Аляска» здобув нагороду Римського кінофестивалю

Українська документальна стрічка «Куба і Аляска» режисера Єгора Трояновського здобула нагороду в номінації «Найкращий документальний фільм» на 20-му Римському міжнародному кінофестивалі. Про це повідомила команда фільму.

Журі фестивалю високо оцінило роботу, відзначивши її актуальність та потужний меседж.

«Це робота, яка переміщує нас на передову нашої європейської війни, війни, яку нещадно ведуть звичайні люди, як ми, за всіх нас, проти варварської Росії, що продовжує сіяти смерть і руйнування по нашому континенту, — йдеться у заяві журі. — В центрі фільму — дві молоді українки, які щодня живуть за мить від смерті, як і зараз, поки ми сидимо тут у безпеці. Своєю надзвичайною життєвою силою та сміливістю вони нагадують нам ніколи не відмовлятися від нашої творчості та надії на майбутнє, але жити нашим крихким життям на повну».

Стрічка розповідає історію українських парамедикинь Юлії Сідорової та Олександри Лисицької з позивними Куба й Аляска. Разом вони долають виклики війни з відвагою, гумором і дружбою. Водночас подруги переживають спільну для всіх військових історію: чим довше вони залишаються на фронті, тим більше віддаляються від друзів, родини та минулого життя.

Римський кінофестиваль проводять з 2006 року. Він відомий своєю доступністю для публіки та проведенням показів у різних локаціях міста. Цього року захід відбувався з 15 по 26 жовтня.