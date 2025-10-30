Іспанська співачка Rosalía випустить пісню українською мовою

110
Ірина Маймур
share share

Іспанська співачка Rosalía у новому альбомі Lux виконала пісні тринадцятьма мовами — українською, іспанською, каталонською, англійською, латиною, сицилійською, арабською, німецькою та іншими.

Про це стало відомо з тизеру подкасту Popcast.

Фото: Emmanuel DUNAND / AFP

Альбом вийде 7 листопада на лейблі Columbia. До нього увійдуть 15 треків, записаних спільно з Лондонським симфонічним оркестром і Björk, Yves Tumor, Кармінью, Естрельєю Моренте, Сільвією Перес Крус, Ярріцою, а також хорами Escolania de Montserrat і Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Rosalía пояснила, що вирішила заспівати різними мовами «через цікавість і бажання краще розуміти інших і себе». Тексти вона створювала протягом року, користуючись Google Translate і консультуючись із професійними перекладачами.

Повний епізод подкасту з Rosalía вийде 30 жовтня, а сам альбом — 7 листопада.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 жовтня 2025
share share
«Еддінгтон» та «Одна битва за іншою» — політична сатира в часи Дональда Трампа «Еддінгтон» та «Одна битва за іншою» — політична сатира в часи Дональда Трампа Словаччина запроваджує обмеження швидкості для пішоходів Словаччина запроваджує обмеження швидкості для пішоходів Понад 400 речей із маєтку померлого актора Джина Гекмана виставлять на аукціон Понад 400 речей із маєтку померлого актора Джина Гекмана виставлять на аукціон Італійці спроєктували енергонезалежний гірський притулок для альпіністів Італійці спроєктували енергонезалежний гірський притулок для альпіністів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.