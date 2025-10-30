Іспанська співачка Rosalía випустить пісню українською мовою
Іспанська співачка Rosalía у новому альбомі Lux виконала пісні тринадцятьма мовами — українською, іспанською, каталонською, англійською, латиною, сицилійською, арабською, німецькою та іншими.
Про це стало відомо з тизеру подкасту Popcast.
Альбом вийде 7 листопада на лейблі Columbia. До нього увійдуть 15 треків, записаних спільно з Лондонським симфонічним оркестром і Björk, Yves Tumor, Кармінью, Естрельєю Моренте, Сільвією Перес Крус, Ярріцою, а також хорами Escolania de Montserrat і Cor Cambra Palau de la Música Catalana.
Rosalía пояснила, що вирішила заспівати різними мовами «через цікавість і бажання краще розуміти інших і себе». Тексти вона створювала протягом року, користуючись Google Translate і консультуючись із професійними перекладачами.
Повний епізод подкасту з Rosalía вийде 30 жовтня, а сам альбом — 7 листопада.