Актор Роберт Паттінсон розпочинає музичну кар’єру

Ірина Маймур
Англійський актор Роберт Паттінсон, відомий за ролями Седріка Діггорі у фільмах про Гаррі Поттера та Едварда Каллена у франшизі «Сутінки», ймовірно, працює над дебютним музичним альбомом.

Про це повідомляє Far Out Magazine.

Фото: MAURIZIO GAMBARINI / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

39-річний актор уже зареєстрував сім авторських треків в Американському товаристві композиторів, авторів та видавців (ASCAP). Це композиції Bent Out That Midnight Day, Best Friend, Fascinate, Fell Off, Green Light, Waiting on Me та Witness (You See Me).

Паттінсон уже має досвід у музиці. Раніше він виконував дві пісні для першого саундтрека до «Сутінків» — Never Think та Let Me Sign. Остання була написана спільно з британським музикантом Маркусом Фостером. Як зазначено на сайті ASCAP, Паттінсон і Фостер вказані як співавтори нових треків, а єдиним виконавцем зазначено Паттінсона.

Попри насичений акторський графік — зйомки у фільмах «Дюна: Частина третя», «Одіссея» та «Бетмен – Частина II» — актор знаходить час для музики, яку вважає ближчою за духом, ніж кіно.

Його найближча прем’єра, фільм Die My Love із Дженніфер Лоуренс у головній ролі, вийде на екрани 14 листопада. У стрічці вони грають подружжя, що переживає ізоляцію та виснаження після народження дитини.

Опубліковано: 30 жовтня 2025
