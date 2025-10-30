Понад 400 речей із маєтку померлого актора Джина Гекмана виставлять на аукціон

У листопаді аукціонний дім Bonhams проведе трьохетапний продаж понад 400 предметів із маєтку покійного американського актора Джина Гекмана.

Про це повідомляє The Guardian.

Серед лотів — роботи Анрі Матісса, Оґюста Родена, Василя Кандинського, власні картини актора, а також особисті речі: наручний годинник Seiko для дайверів, дартборд і три статуетки «Золотий глобус».

Ціни на лоти порівняно невисокі: «Золоті глобуси» оцінюють у $3 000–5 000, дартборд має стартову ціну $10, а годинник — $600. Також на продаж виставлять анотовані сценарії, постери, мольберт і бронзовий бюст голови дружини актора — піаністки Бетсі Аракави.

Гекман завершив акторську кар’єру близько 20 років тому, щоб присвятити себе живопису та написанню романів. У колекції, що піде з молотка, представлені також його натюрморти та портрети.

Подружжя Гекман і Аракава, разом з одним із їхніх собак, були знайдені мертвими у своєму будинку 26 лютого. Розслідування встановило, що 95-річний актор помер приблизно через тиждень після дружини від серцевої хвороби та ускладнень, спричинених хворобою Альцгеймера.

Аракава ж померла від хантавірусу — рідкісної інфекції, що передається через виділення гризунів.

Джин Гекман був одним із найвідоміших акторів американського кіно. Він двічі отримував премію «Оскар» — за фільми «Французький зв’язковий» (1971) і «Непрощенний» (1992).

На відміну від нагород Академії, статуетки «Золотий глобус» можна перепродавати, тому вони й опинилися серед лотів.

Серед інших знакових фільмів актора — «Бонні і Клайд», «Пригода “Посейдона”», «Супермен», «Розмова», «Клітка для пташок» та «Сімейка Тененбаумів».