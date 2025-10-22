Від синтезатора до велосипеда: речі співзасновника Kraftwerk виставили на аукціон
Електронне обладнання й особисті речі Флоріана Шнайдера, піонера електронної музики та співзасновника культового гурту Kraftwerk, будуть продані на аукціоні у США наступного місяця. Про це пише The Guardian.
Флоріан Шнайдер помер від раку у 2020 році у віці 73 років. Його гурт Kraftwerk змінив звучання попмузики та вплинув на таких виконавців, як Девід Бові, New Order, Coldplay та Run-DMC. Тепер його нащадки виставили на продаж обладнання й інструменти, які він використовував для створення деяких із найвідоміших пісень гурту в 1970-х та 1980-х роках.
На аукціоні, який відбудеться 19 листопада в Музеї Залу слави музикантів у Нешвіллі шанувальники матимуть змогу придбати майже 500 особистих речей Шнайдера. Серед найцікавіших лотів:
- Вокодери, які він використовував, щоб його голос звучав як робот. Один з них використаний на альбомах The Man Machine (1978) та Computer World (1981).
- Чемоданний синтезатор EMS Synthi AKS, який, як вважають, був використаний на альбомі Autobahn (1974).
- Колекція з понад 100 духових та дерев'яних інструментів.
- Панельний фургон VW, власноруч пофарбований у сірий колір.
- Велосипед Panasonic Panaracer, на якому він їздив у кліпі Kraftwerk на пісню "Tour de France" і зображення якого використано на обкладинці синглу.
Загальна оціночна вартість продажу, який проведе аукціонний дім Julien’s Auctions, становить від $450 до $650 тисяч.
Джайлз Мун, голова відділу музики Julien’s Auctions, зазначив: «Kraftwerk були новаторами — вони одними з перших використовували синтезатори, створивши музику, яку ніхто раніше не чув».