Від синтезатора до велосипеда: речі співзасновника Kraftwerk виставили на аукціон

Електронне обладнання й особисті речі Флоріана Шнайдера, піонера електронної музики та співзасновника культового гурту Kraftwerk, будуть продані на аукціоні у США наступного місяця. Про це пише The Guardian.

Флоріан Шнайдер помер від раку у 2020 році у віці 73 років. Його гурт Kraftwerk змінив звучання попмузики та вплинув на таких виконавців, як Девід Бові, New Order, Coldplay та Run-DMC. Тепер його нащадки виставили на продаж обладнання й інструменти, які він використовував для створення деяких із найвідоміших пісень гурту в 1970-х та 1980-х роках.

На аукціоні, який відбудеться 19 листопада в Музеї Залу слави музикантів у Нешвіллі шанувальники матимуть змогу придбати майже 500 особистих речей Шнайдера. Серед найцікавіших лотів:

Вокодери, які він використовував, щоб його голос звучав як робот. Один з них використаний на альбомах The Man Machine (1978) та Computer World (1981).

Чемоданний синтезатор EMS Synthi AKS, який, як вважають, був використаний на альбомі Autobahn (1974).

Kraftwerk. Флоріан Шнайдер крайній праворуч. Фото: Picture Alliance

Колекція з понад 100 духових та дерев'яних інструментів.

Панельний фургон VW, власноруч пофарбований у сірий колір.

Велосипед Panasonic Panaracer, на якому він їздив у кліпі Kraftwerk на пісню "Tour de France" і зображення якого використано на обкладинці синглу.

Загальна оціночна вартість продажу, який проведе аукціонний дім Julien’s Auctions, становить від $450 до $650 тисяч.

Джайлз Мун, голова відділу музики Julien’s Auctions, зазначив: «Kraftwerk були новаторами — вони одними з перших використовували синтезатори, створивши музику, яку ніхто раніше не чув».