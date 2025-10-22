Від синтезатора до велосипеда: речі співзасновника Kraftwerk виставили на аукціон

13
Артем Черничко
share share

Електронне обладнання й особисті речі Флоріана Шнайдера, піонера електронної музики та співзасновника культового гурту Kraftwerk, будуть продані на аукціоні у США наступного місяця. Про це пише The Guardian.

Флоріан Шнайдер помер від раку у 2020 році у віці 73 років. Його гурт Kraftwerk змінив звучання попмузики та вплинув на таких виконавців, як Девід Бові, New Order, Coldplay та Run-DMC. Тепер його нащадки виставили на продаж обладнання й інструменти, які він використовував для створення деяких із найвідоміших пісень гурту в 1970-х та 1980-х роках.

На аукціоні, який відбудеться 19 листопада в Музеї Залу слави музикантів у Нешвіллі шанувальники матимуть змогу придбати майже 500 особистих речей Шнайдера. Серед найцікавіших лотів:

  • Вокодери, які він використовував, щоб його голос звучав як робот. Один з них використаний на альбомах The Man Machine (1978) та Computer World (1981).
  • Чемоданний синтезатор EMS Synthi AKS, який, як вважають, був використаний на альбомі Autobahn (1974).
Kraftwerk. Флоріан Шнайдер крайній праворуч. Фото: Picture Alliance
  • Колекція з понад 100 духових та дерев'яних інструментів.
  • Панельний фургон VW, власноруч пофарбований у сірий колір.
  • Велосипед Panasonic Panaracer, на якому він їздив у кліпі Kraftwerk на пісню "Tour de France" і зображення якого використано на обкладинці синглу.

Загальна оціночна вартість продажу, який проведе аукціонний дім Julien’s Auctions, становить від $450 до $650 тисяч.

Джайлз Мун, голова відділу музики Julien’s Auctions, зазначив: «Kraftwerk були новаторами — вони одними з перших використовували синтезатори, створивши музику, яку ніхто раніше не чув».

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 жовтня 2025
share share
Велика чоловіча депресія: яким вийшов серіал «Завдання» Велика чоловіча депресія: яким вийшов серіал «Завдання» У Нью-Йорку звели найбільшу в місті вежу, що працює на відновлюваній енергії У Нью-Йорку звели найбільшу в місті вежу, що працює на відновлюваній енергії Casio випустила мінігодинник у форматі персня Casio випустила мінігодинник у форматі персня 50 Cent створив кришталеву пляшку для коньяку Branson 50 Cent створив кришталеву пляшку для коньяку Branson
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.