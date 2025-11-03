На фронті загинув фотограф і військовий Костянтин Гузенко — йому було 28

У віці 28 років на фронті загинув фотограф Костянтин Гузенко, який служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Про це повідомив засновник медіа Ukraïner Богдан Логвиненко.

«Ми були знайомі з Костею з 2020-го, тоді він долучився до Ukraїner як фотограф. Найбільше ми їздили разом на зйомки у 2022-му і 2023-му. Були разом і на Півдні, і на Сході, і на Півночі. В усіх не надто безпечних закутках нашої неньки, Костя ніколи не боявся їхати будь-куди... Учора Костя загинув», — написав Логвиненко.

Місце та дату поховання повідомлять згодом.

Костянтин Гузенко — документальний та художній фотограф із Києва, медіапродюсер, учасник команди Ukraїner. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він працював над документуванням наслідків війни. Пізніше приєднався до війська.

У травні Гузенко долучився до відеопроєкту «На лінії кадру» від Української асоціації професійних фотографів (UAPP) — серії документальних інтерв'ю з українськими фотографами, які вступили до лав ЗСУ.