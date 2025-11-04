Актор Джессі Айзенберґ пожертвує нирку незнайомій людині

Американський актор і режисер Джессі Айзенберґ, відомий за ролями у фільмах «Соціальна мережа», «Ілюзія обману» та «Бетмен проти Супермена», повідомив, що наступного місяця пожертвує нирку незнайомій людині.

Про це він розповів в ефірі програми Today на NBC, пише The Guardian.

Фото: John MACDOUGALL / AFP

42-річний Айзенберґ зазначив, що ідея стати донором органів за життя виникла в нього ще десять років тому, але зважився актор лише тепер.

«Це фактично без ризику й дуже необхідно. Думаю, люди зрозуміють, що це очевидний крок, якщо є час і бажання», — зазначив Айзенберґ.

Він також пояснив, як працює система підбору донора:

«Уявімо, людині в Канзас-Сіті потрібна нирка, а її родич, який хотів би допомогти, не є сумісним. Якщо підходжу я — цю людину рятує моя нирка, а родич може стати донором для когось іншого. Це можливо завдяки донорському "банку", але система працює лише тоді, коли є альтруїстичні донори».

Серед відомих людей, які жертвували органи за життя, випадків небагато. Відомо, що актор Джеррі Орбах і акторка Наташа Річардсон стали донорами після смерті. У 2017 році співачка й акторка Селена Гомес отримала нирку від подруги Франсії Раїси. Донорські органи також отримували Трейсі Морган, Джордж Лопес, Ніл Саймон і Тіна Тернер.

За даними офіційної статистики, у США понад 100 тисяч людей стоять у черзі на пересадку органів, і близько 12 осіб щодня помирають, не дочекавшись операції.

Наразі Айзенберґ займається промоцією третьої частини «Ілюзії обману», а також був номінований на «Оскар» за сценарій фільму A Real Pain. Водночас він не з’явиться в сиквелі «Соціальної мережі», де його замінить актор Джеремі Стронг.

