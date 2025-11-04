Джонатан Бейлі — найсексуальніший чоловік року за версією People

Британський актор Джонатан Бейлі, зірка серіалу «Бріджертони», був названий «Найсексуальнішим чоловіком 2025 року» за версією журналу People. Про це оголосили напередодні в ефірі «Нічного шоу з Джиммі Феллоном».

Під час виходу актора ведучий шоу представив дві обкладинки журналу People: на одній Бейлі по груди у воді, а на іншій — топлес із пухнастим собакою.

На запитання Феллона, чи думає він, що люди ставитимуться до нього по-іншому після здобуття титулу, Бейлі пожартував: «Я, бл***, сподіваюся на це».

Джонатану Бейлі 37 років. Він став широко відомий у 2020 році завдяки ролі віконта Бріджертона у популярному драматичному серіалі «Бріджертони» від Netflix. Нещодавно актор також зіграв принца Фієро у фільмі «Wicked: Чародійка» та доктора Генрі Луміса у «Світі Юрського періоду: Відродження».

Нагорода «Найсексуальніший чоловік року» є щорічною традицією видання People з 1985 року, коли першим лауреатом став Мел Гібсон. Переможцем 2024 року був Джон Кразінські. Серед інших недавніх володарів титулу — Патрік Демпсі, Кріс Еванс, Пол Радд, Майкл Б. Джордан та Джон Ледженд.