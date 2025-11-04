Сер Девід Бекхем: британський король посвятив легенду футболу в лицарі

Артем Черничко
Колишній футболіст Девід Бекхем був посвячений у лицарі за заслуги перед спортом і британським суспільством. Церемонія, яку провів король Чарльз III, відбулася у Віндзорському замку 4 листопада, пише BBC.

На церемонії Бекхема супроводжували його дружина Вікторія (яка сама отримала Орден Британської імперії (OBE) у 2017 році за заслуги перед модною індустрією) та його батьки. Саме Вікторія розробила костюм для чоловіка на церемонію.

Фото: Andrew Matthews / POOL / AFP

Футбольна кар'єра Бекхема була видатною: він зіграв 115 матчів за збірну Англії, а також кілька років був капітаном команди. Півзахисник грав за такі клуби, як «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» та «Парі Сен-Жермен», перш ніж завершити кар'єру у 2013 році.

Його вплив виходив за межі футбольного поля. Бекхем, який вже був нагороджений OBE у 2003 році, відіграв важливу роль у забезпеченні Лондону права на проведення Олімпіади 2012 року. Також він активно співпрацює з гуманітарною організацією ЮНІСЕФ, де діє фонд, названий на його честь.

Бекхем одружився з Вікторією у 1999 році, пара виховує чотирьох дітей: Брукліна, Ромео, Круза та Гарпер.

Опубліковано: 04 листопада 2025
