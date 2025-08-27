У Британії відкрили капсулу часу принцеси Діани з 90-х: що там було

У Великій дитячій лікарні Ормонд-Стріт (GOSH) у Лондоні відкрили капсулу часу, яку принцеса Уельська Діана заклала в 1991 році. Хоча деякі предмети трохи пошкоджені, більшість із них збереглася, пише BBC.

Дерев'яну скриньку у свинцевому футлярі заклали під час церемонії початку будівництва. Хоча вона мала лежати там сотні років, її довелося дістати через будівництво нового дитячого онкологічного центру.

Серед знайдених речей — CD-диск із альбомом Кайлі Міноуг Rhythm of Love (1990), кишеньковий телевізор і калькулятор, колекція британських монет, голограма та контейнер із насінням. Також у капсулі були паспорт, аркуш паперу, фото принцеси Діани та примірник газети The Times за день закладання капсули.

Диск із альбомом Кайлі Міноуг Rhythm of Love
Кишеньковий телевізор

Предмети для капсули обирали двоє дітей — Девід Вотсон і Сільвія Фулкс, які стали переможцями конкурсу дитячої телепрограми Blue Peter. А принцеса Діана, яка була президенткою лікарні GOSH, допомогла їм із вибором.

Фото: Great Ormond Street Hospital

Опубліковано: 27 серпня 2025
