У Британії відкрили капсулу часу принцеси Діани з 90-х: що там було
У Великій дитячій лікарні Ормонд-Стріт (GOSH) у Лондоні відкрили капсулу часу, яку принцеса Уельська Діана заклала в 1991 році. Хоча деякі предмети трохи пошкоджені, більшість із них збереглася, пише BBC.
Дерев'яну скриньку у свинцевому футлярі заклали під час церемонії початку будівництва. Хоча вона мала лежати там сотні років, її довелося дістати через будівництво нового дитячого онкологічного центру.
Серед знайдених речей — CD-диск із альбомом Кайлі Міноуг Rhythm of Love (1990), кишеньковий телевізор і калькулятор, колекція британських монет, голограма та контейнер із насінням. Також у капсулі були паспорт, аркуш паперу, фото принцеси Діани та примірник газети The Times за день закладання капсули.
Предмети для капсули обирали двоє дітей — Девід Вотсон і Сільвія Фулкс, які стали переможцями конкурсу дитячої телепрограми Blue Peter. А принцеса Діана, яка була президенткою лікарні GOSH, допомогла їм із вибором.
Фото: Great Ormond Street Hospital