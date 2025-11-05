Художник і музикант Браян Іно продасть 400 картин, створених ним за два дні

Британський музикант, продюсер і художник Браян Іно представить у лондонській галереї Paul Stolper нову серію живописних робіт Blocks.

Про це пише Hypebeast.

Колекція налічує понад 400 робіт, які Іно створив за два дні у своїй студії влітку 2025 року. Їх можна буде придбати з 12 листопада — онлайн або наживо в галереї.

Кожна картина — це дерев’яна панель розміром приблизно 13×18×2,5 см. Іно створював їх за допомогою аерозольної фарби, трафаретів, випадкових предметів і навіть висушених макаронів — розміщуючи їх, а потім знімаючи під час роботи. Художник зазначає, що «завершував» кожну роботу тоді, коли вона «кудись приводила». Вартість однієї роботи — £500 (приблизно $666).

Також серія Blocks включає кілька чотирисекційних композицій із порожнім квадратом у центрі, що відсилає до теми співвідношення порожнечі та кольору, ключової для стилю Іно. Вони вартуватимуть £3 тисячі (близько $3900)

«Ця серія — продовження моїх досліджень генеративного мистецтва, де краса народжується зі спонтанності», — зазначив Іно.

Виставка Blocks триватиме в галереї Paul Stolper до 17 січня 2026 року. Раніше Іно вже співпрацював із галереєю, зокрема представляв там світловий програвач і роботи, створені в діалозі з неоновими інсталяціями Дена Флавіна.

Нагадаємо, Браян Іно — один із засновників ембієнтної музики, автор численних аудіовізуальних проєктів, у яких поєднує звук, колір і простір.

У 2024 році про нього вийшов документальний фільм Eno режисера Ґері Гасвіта. Це перший у світі «генеративний» фільм — його структура змінюється при кожному показі за допомогою спеціального програмного забезпечення. Стрічка складається з архівних матеріалів, інтерв’ю та музичних експериментів Іно й досліджує його вплив на сучасну музику й візуальне мистецтво.