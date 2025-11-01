Золотий унітаз художника Мауріціо Каттелана продадуть за $10 мільйонів

Аукціонний дім Sotheby’s виставить на торги роботу італійського художника-концептуаліста Мауріціо Каттелана — повністю функціональний унітаз із 18-каратного золота під назвою America («Америка»).

Аукціон заплановано на 18 листопада в Нью-Йорку, повідомляє ArtNews.

Перший показ скульптури Каттелана в музеї Ґуггенхайма в Нью-Йорку. Фото: William EDWARDS / AFP

Інсталяцію вагою близько 100 кілограмів встановлять у туалетній кімнаті нової будівлі Sotheby’s на Мангеттені. Відвідувачі зможуть побачити роботу з 8 листопада, але користуватися нею не дозволять.

Стартова ціна на лот становитиме приблизно $10 мільйонів — за вартістю золота, з якого створено унітаз. Одночасно Sotheby’s прийматиме і криптовалюту.

Скульптуру America Каттелан створив у 2016 році після п’ятирічної творчої паузи. Вона існує в трьох екземплярах і двох авторських копіях. Примірник, що виставлять на торги, належить приватному колекціонеру, який придбав його у Marian Goodman Gallery у 2017 році.

Перший показ роботи відбувся в Музеї Ґуґґенгайма в Нью-Йорку: тоді відвідувачам дозволяли користуватися золотим унітазом, як звичайним сантехнічним об’єктом. Згодом скульптуру встановили в британському палаці Бленгейм, де її викрали у 2019 році. Ту версію так і не знайдено — поліція вважає, що її розібрали на частини.

Мауріціо Каттелан здобув широку популярність завдяки своїм концептуальним і провокаційним роботам. Особливо резонансною стала інсталяція Comedian (2019) — банан, приклеєний скотчем до стіни, який продали за $6,2 млн на торгах Sotheby’s. Серед інших відомих робіт художника — La Nona Ora (1999), де фігура Папи Римського Івана Павла ІІ лежить під метеоритом.