Фото Девіда Бові стало найдорожчою обкладинкою альбому в історії

Легендарне фото британського музиканта Девіда Бові для обкладинки його альбому Aladdin Sane (1973) стало найдорожчим об’єктом альбомного мистецтва в історіїі. На торгах Bonhams у Лондоні 5 листопада його продали за £380 тисяч (приблизно $496 тисяч).

Знімок зробив фотограф Браян Даффі. На ньому музикант зображений із червоно-блакитною блискавкою на обличчі. Фото закріпило за Бові образ, що поєднував вразливість і магічність, і отримало неофіційну назву «Мона Ліза попмузики».

«Обкладинка альбому Aladdin Sane — це справді культовий образ, створений Браяном Даффі. Він уособлює знаковий альбом Бові та поворотний момент в історії попкультури. Ми раді, що його значущість сьогодні була визнана новим світовим рекордом», — прокоментували в Bonhams.

Обкладинка альбому була одним із 35 лотів, виставлених на торги з архіву Браяна Даффі. Серед інших проданих предметів — два єдині контактні аркуші зі зйомки (£19 200) та табурет, на якому сидів Бові під час фотосесії (£2 816).

Попередній рекорд належав зображенню Джорджа Харді, переробленому знімку катастрофи дирижабля «Гінденбург» 1937 року, яке стало обкладинкою дебютного альбому Led Zeppelin. Його продали у 2020 році за $325 тисяч.

Девід Бові був однією з найвпливовіших фігур у попкультурі завдяки своїй здатності до постійних музичних і візуальних трансформацій. Його новаторське використання образу, стирання гендерних меж та синтез різноманітних жанрів вплинули на музикантів різних поколінь. Бові помер 10 січня 2016 року у віці 69 років, лише через два дні після виходу його останнього альбому Blackstar.