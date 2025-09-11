У Лондоні відкриють Центр Девіда Бові з найбільшою колекцією речей музиканта

13 вересня в лондонському музеї V&A East Storehouse відкриється Центр Девіда Бові, створений студією IDK, пише Dezeen.

Це перший простір, повністю присвячений спадщині культового британського музиканта: тут зібрано архів із понад 90 тисяч предметів та організовано публічну виставку з культовими костюмами Бові.

Відвідувачам будуть доступні дев’ять тематичних експозицій, читальні зони й студії для роботи з архівом. Серед експонатів — блакитний костюм із кліпу на пісню Life on Mars?, комбінезон Ziggy Stardust від Кансая Ямамото та плащ-фрак Union Jack від Александра Макквіна, в якому Бові був на обкладинці альбому Earthling.

Окрім костюмів представлені музичні інструменти, сценічний реквізит, витвори мистецтва, а також рукописні тексти пісень, нотатки й ескізи. Усього на виставці — близько 200 предметів.

Архітектори з IDK надихалися “cut-up lyrics” — методом написання текстів, який використовував Бові, а також його експериментальними підходами до творчості. Тому простори Центру різні за функцією, але водночас поєднані між собою.

Через обмежену кількість манекенів дизайнери вигадали оригінальне рішення — костюми в захисних мішках розмістили на спеціальній вішалці просто у виставковому залі. Над великим червоним столом відвідувачі можуть переглянути каталоги архіву та знайти необхідні речі.

У Центрі також працюють студійні кімнати, де за попереднім записом можна детальніше працювати з архівними матеріалами.

“Наша місія — зробити архів доступним і дати людям можливість самостійно досліджувати його”, — пояснює кураторка V&A East Мадлен Хеддон.

Архів Центру, переданий музею спадкоємцями Бові за підтримки Blavatnik Family Foundation та Warner Music Group, охоплює музику, моду, кіно, мистецтво й дизайн. За словами кураторів, він має надихати нове покоління, показуючи Бові як міждисциплінарного митця, який вплинув на цілу епоху.

Музикант помер від раку у 2016 році у віці 69 років — через два дні після виходу свого останнього альбому Blackstar.

Фото: David Parry / Dezeen