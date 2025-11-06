Берлінську бієнале куруватиме український культуролог Василь Черепанин

Українського культуролога Василя Черепанина обрали куратором 14-ї Берлінської бієнале — міжнародної виставки сучасного мистецтва в столиці Німеччини, що відбудеться влітку 2027 року.

Василь Черепанин — куратор і дослідник, який спеціалізується на взаємодії мистецтва, політичної філософії та низових рухів. Його діяльність зосереджена на Східноєвропейському регіоні в пострадянському контексті, де він акцентує увагу на соціальній та політичній ролі культури.

«Втілюючи в собі історичний період після падіння Берлінської стіни, Берлінська бієнале має потенціал для створення своєрідної публічності, визначеної не лише мистецькими чи академічними термінами, а й соціально-політичною необхідністю. Для мене, зокрема, такий підхід ґрунтується на досвіді роботи в Україні. Це особливо актуально зараз, оскільки колоніальна війна Росії ставить перед людьми по всій Європі найгостріші питання нашого часу», — прокоментував Черепанин.

Черепанин — кандидат філософських наук, навчався і пізніше викладав у Києво-Могилянській академії. У 2008 році він заснував і очолив Центр візуальної культури (VCRC) — платформу для митців, дослідників і активістів, яка згодом стала організатором Київської бієнале.

Опубліковано: 06 листопада 2025
