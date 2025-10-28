Врятована з Покровська скульптура «Оригамі Олень» вирушила на Венеційську бієнале

Скульптура художниці Жанни Кадирової «Оригамі Олень», яку торік евакуювали з прифронтового Покровська, здійснила фінальну зупинку у Львові. Звідти вона вирушить на Венеційську бієнале, де її покажуть у межах проєкту «Гарантії безпеки», повідомили у Львівській міській раді.

Протягом 26 і 27 жовтня «Оригамі Олень» побував у Муніципальному мистецькому центрі, Zenyk Art Gallery, Академії мистецтв, Військовому госпіталі, на площі Ринок і біля Головного залізничного вокзалу Львова.

26 жовтня показ фільму «ВПО» про евакуацію скульптури завершився тим, що до входу Муніципального центру під'їхала та сама вантажівка зі скульптурою – це викликало бурхливу реакцію у відвідувачів. На події було приблизно 60 людей, зокрема й люди з Покровська. Також у дворі Академії мистецтв під час виставки скульптури відбулася музична вечірка за участі близько 300 гостей.

«Оригамі Олень» був встановлений у Покровську 2019 року, замінивши на постаменті старий радянський літак — носій ядерної зброї. Торік скульптуру евакуювали. Львів став останньою українською зупинкою після Києва, Ясіні й Івано-Франківська. Перед Венецією «Оригамі Олень» також візьме участь у виставці в польському Білостоку.

Проєкт «Гарантії безпеки» — персональна виставка Жанни Кадирової за кураторства програмної директорки Promprylad Art Center Ксенії Малих та історика, голови ГО «Музей відкрито на ремонт» Леоніда Марущака. Проєкт порушує питання невиконаних обіцянок безпеки, які Україна отримала після відмови від ядерного арсеналу.

61-а Венеційська бієнале пройде з 9 травня по 22 листопада 2026 року. Це одна з найвідоміших виставок сучасного мистецтва, яка проходить щодва роки.

Фото: Львівська міська рада