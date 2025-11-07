Акторка Гелен Міррен отримає «Золотий глобус» за внесок у кіно

Британська акторка Гелен Міррен отримає найвищу нагороду премії «Золотий глобус» за значний внесок у кінематограф.

Про це пише The Guardian.

Гелен Міррен на показі серіалу Paramount «1923» в театрі Лінвуда Данна в Лос-Анджелесі. Фото: Michael Tran / AFP

Міррен стане лауреаткою престижної Премії імені Сесіла Б. Демілля. Церемонія вручення відбудеться 8 січня 2026 року, за три дні до основної події, під час спеціального вечора Golden Eve.

Вісімдесятирічна акторка вже має в колекції понад 10 престижних нагород, серед них — «Оскар», чотири премії BAFTA, три «Золоті глобуси», п’ять премій «Еммі» та «Тоні». У 2003 році вона отримала титул Дами-командора ордена Британської імперії, а з 2014-го є почесною лауреаткою BAFTA.

Серед ключових ролей Гелен Міррен — Єлизавета II у фільмі «Королева», місіс Вілсон у «Ґосфорд-парку», Марія Альтман у «Жінці в золотому», королева Шарлотта у «Божевіллі короля Георга», а також інспекторка Джейн Тенісон у серіалі «Підозрюваний номер один».

Нещодавно Міррен знялась у фільмах «Барбі» та «Ґолда». А на 2026 рік запланована прем’єра стрічки «Швейцарія» Антона Корбейна, де вона зіграє письменницю Патрицію Гайсміт.

Премію імені Сесіла Б. Демілля, засновану в 1952 році на честь режисера, уже отримали 69 видатних діячів, зокрема Волт Дісней, Одрі Гепберн, Сідні Пуатьє, Джуді Гарленд та Елізабет Тейлор.