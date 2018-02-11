Проект Airbnb став одним із ключових першопрохідців sharing economy — фінансового тренду останніх років. На майданчику власники апартаментів і гості контактують безпосередньо. Нерідко тут можна знайти більш вигідні пропозиції (квартири та кімнати), ніж у готелях, плюс — домашній комфорт і спілкування з місцевими мешканцями.
Загалом, для мандрівників список переваг зрозумілий, а як справи з приймального боку?
Троє киян розповіли нам про свій досвід здачі житла через Airbnb: які плюси й мінуси мають хости, чи не страшно заселяти до себе невідомих іноземців і як отримати хороші відгуки від гостей.
Руслан Добжинський, соціальний підприємець, займається розвитком освітнього центру Києво-Могилянської Академії. Здає дві квартири: на Тургенівській та Мечникова. Вартість: $12-15/доба. За півтора місяця прийняв 8 гостей
Як все починалося
Свою квартиру на Тургенівській здаю півтора місяця. Я переїхав до дівчини і, щоб житло не пустувало, опублікував оголошення на Airbnb. Через якийсь час до моєї квартирі додалася ще й однушка приятеля на Мечникова.
Мені завжди було цікаво спробувати себе в ролі хоста, я надихнувся досвідом друзів. Пам'ятаю, до них через Airbnb постійно приїжджали іноземці, дуже прикольні чуваки, і ніяких проблем не виникало.
У цій справі для мене головне — спілкування і можливість підтягнути англійську мову. Фінансова мотивація — питання другорядне.
Я хочу, щоб у гостей залишалися гарні враження не тільки від перебування в квартирі, але і від Києва й України в цілому. Це в деякому роді моя соціальна місія з формування образу країни за кордоном.
Про правила та лайфхаки хоста
Перший крок — зробити адекватні фото й опис, ну і підібрати правильну ціну. Люди часто керуються фінансовою вигодою, тому житло з мінімальною ціною бронюють навіть за відсутності відгуків. Коли заробиш перші позитивні рекомендації, можна підвищити розцінки до середнього рівня. На Airbnb вбудована шкала, яка демонструє вартість аналогічних твоїй пропозицій в залежності від ряду факторів.
Ще один корисний інструмент — це co-host. Є можливість віддавати своє оголошення прокачаним чувакам, тоді його побачить більше людей.
Варіанти співпраці з іншим хостом можуть бути різні. Людина або просто розміщує у себе в профілі інформацію, або повністю допомагає тобі з гостями: бере ключі від твоєї квартири, дивиться календар, підтверджує бронювання, зустрічає. Натомість — відсоток від оренди.
Спочатку, коли моєю метою було скоріше "набити руку", у мене стояв мінімальний термін бронювання — 1 ніч. Зараз я приймаю людей мінімум на 3-5 днів, це дозволяє менше паритися. Не потрібно постійно приїжджати в квартиру, щоб прибрати, поміняти постіль.
Моє житло можна орендувати без попереднього підтвердження. Цілком ймовірно, що надалі я зміню цей параметр, але поки все ок. Я дивлюся на профілі людей, що бронюють, які у них відгуки від хостів, чи є фото і т. д. Можу відправити їм повідомлення, щоб уточнити деякі питання. Навіть за умови миттєвого бронювання ти все одно маєш право відмовити гостю, якщо в комунікації з ним щось пішло не так. Але зловживати не варто, за часті скасування Airbnb стягує штрафи.
Гостей я завжди зустрічаю в квартирах. Потрібно бути мобільним. У правилах прописано години заїзду та виїзду, але ситуації трапляються різні. Ось сьогодні, до речі, заселяється дівчина з Румунії. Її літак прилітає в Київ тільки о 23:30, для мене не проблема, буду вночі приймати.
Хороший хост повинен думати про всі речі, необхідні для комфортного перебування в квартирі. Це займає час. Посуд, рушники, постільна білизна, прибирання.
Поки я не наймаю покоївку, прибираю сам, але і з гостями мені щастить — всі дуже акуратні. Ніякого трешу, ніякого бруду.
Про гостей
Мені цікавіше приймати іноземців, тому опис квартир я виставив двома мовами — російською та англійською, а ціну вказав в євро. Наші теж, звісно, приїжджали, недавно ось жила дівчина з Харкова. Вона — блогер, багато подорожує і зараз перебралася в Тай.
Думаю, що люди, які винаймають житло через Airbnb, в принципі доброзичливі й адекватні. Неважливо, звідки вони: з України або з будь-якої іншої країни. У мене немає негативного досвіду в комунікації з гостями.
На жаль, якихось суперприкольних персонажів поки не було. Більшість приїжджає по роботі. В основному молоді, максимальний вік — 30+. Думаю, портрет орендарів багато в чому залежить від того, здаєш ти квартиру або кімнату.
Маша Захарченко, співзасновник бренду Inside U і проекту Особняк. Здавала кімнату в квартирі на Богдана Хмельницького. Вартість: $28/доба. За 10 місяців прийняла 14 гостей
Як все починалося
Ми з хлопцем винаймали трикімнатну квартиру на Богдана Хмельницького. У ній були дві абсолютно ідентичні спальні: з двоспальними ліжками, класними матрацами, великими шафами. Ми одразу подумали, що тут легко можна поміститися вчотирьох, всім вистачить місця.
Не пам'ятаю навіть, кому прийшла ця ідея, але ми вирішили спробувати здавати кімнату через Airbnb. Друг зробив нам фоточки на мобільний телефон, і ми розмістили оголошення.
Спершу справа слабо рухалась (житло без відгуків рідко бронюють), а потім Рома, мій хлопець, опустив ціну. Замість $35 поставив $28.
У центрі взагалі кімнати коштують дорожче, тому люди почали активніше підписуватися. Пам'ятаю, у нас було пару літніх місяців, коли гості змінювалися день у день, один з'їхав — інший заїхав. Але це саме в сезон.
Взагалі весь цей замір з Airbnb організовувався не для заробітку, а скоріше для нового досвіду. Складно сказати, що це приносить великий дохід. Наприклад, був місяць, коли у нас зупинився всього один хлопець.
З власником квартири ми не обговорювали, що здаємо кімнату. Хоча я не думаю, що це могло бути проблемою. Коли він піднімав орендну плату, то сам говорив: "Ну, підселіть кого-небудь, якщо хочете".
Про правила та лайфхаки хоста
Ми, звісно, дивилися відгуки перед тим, як підтверджувати бронювання. Хоча жодного разу не було навіть мінімальних стрьомних ситуацій і неприємних гостей. Єдине, з усіма на старті обумовлювали, що наше житло — не бордель, у кімнату не можна нікого приводити.
Тільки коли найперша людина заїжджала, я за наполегливою порадою наляканих батьків забирала гроші з квартири, але потім перестала займатися такими речами.
Після всіх гостей ми замовляли прибирання. Якщо від'їзд і заїзд були день у день, то прибирали самі, міняли постіль. У нас, до речі, після досвіду з Airbnb стільки постільної білизни накопичилося. Коли в високий сезон ти не встигаєш все прати, то постійно купуєш нове.
Чисті рушники, капці, доступ до предметів побутової необхідності — це теж однозначно має бути. Якщо ви не готові такими речами перейматися, то краще не здавайте житло через сервіс.
Також, на мою думку, приймати гостей через Airbnb не зможе соціопатична людина. Все-таки люди, які приїжджають, чекають спілкування з нейтів, хочуть дізнатися лайфхаки куди піти, що подивитися.
Якщо в квартирі багато домашніх тварин — це теж питання. Як мінімум потрібно заздалегідь попереджати, тому що у когось може бути алергія.
Про гостей
У нас зупинялися абсолютно різні люди. Найбільше, звісно, європейці. З Парижа були, кілька чуваків з Данії, хлопці з Білорусі. Гостював навіть американець, який живе в Південній Африці, прикольний байкер.
В основному приїжджали молоді, до 35 років, місто подивитися, погуляти.
Ми з усіма дуже тепло спілкувалися, всім допомагали, могли кудись сходити разом, повечеряти. Пам'ятаю, з нашим першим гостем вирушили в бар. Напилися, розговорилися. Він потім такі хвалебні відгуки залишив.
Ще один хлопчик приїхав якраз після візиту моєї мами. Ми його, звісно, тоді і борщем пригостили, і олів'є, загалом, домашньою українською їжею. Хлопець подумав: "Ох, круто!"
Гості з пострадянського простору, як мені здалося, трохи більше закриті, ніж європейці. Хоча теж від людини залежить. У нас якось зупинявся хлопець з Росії, а потім дівчина. І ось хлопець був напружений, питав постійно, чи не страшно в Києві вночі на вулицю виходити. А дівчинка, навпаки, супер відкрита виявилася, тусувалася, приходила під ранок. Розповідала нам про свій досвід сноукайтинга. Вона з Мурманська, наче.
Любов Хаян, орендодавець на Airbnb. Здає власну квартиру на Палаці Україна. Вартість: $46/доба. За 5 місяців прийняла 16 гостей
Як все починалося
Один мій друг живе на Балі й здає там вілли через Airbnb. Його досвід і наштовхнув мене на думку спробувати себе в ролі хоста.
Мені дуже подобається працювати з ресурсом, там створена доброзичлива атмосфера. Гості та господарі житла спілкуються не по-діловому, а більш відкрито. У людей складається враження, що вони не винаймають квартиру, а просто їдуть в гості.
Про правила та лайфхаки хоста
Я швидко отримала статус суперхоста [Airbnb маркує найкращих господарів значком Superhost у кінці оголошення — БЖ]. У мене на сторінці всього 14 відгуків, але всі — на 5 зірок. Просто мої гості отримують сервіс готелю плюс домашній затишок. У квартирі є все необхідне — рушники, капці, набори для ванни, халати, навіть міні-бар. Ще я уважна до дрібниць: завжди кладу в холодильник якісь смаколики і підписую "Це для вас, дорогі гості, пригощайтесь".
Про гостей
До мене приїжджають гості з усього світу, всі абсолютно різні за менталітетом і світоглядом. Намагаюся знайти підхід до кожної людини, щоб налагодити комунікацію.
Наприклад, нещодавно був японець, і він ну дуже переживав. Цікавився багатьма питаннями, купив сім-карту, щоб у разі чого дзвонити в поліцію, дізнавався про наші закони. Я постійно була на зв'язку, відповідала на всі меседжі.
Мета візиту теж у кожного своя. Молодь часто приїжджає на вихідні потусити. Наприклад, якось у мене були гості з Туреччини, які тільки сиділи вдома, дивилися кіно, і ходили у бари. Я їх запитувала: "Чому ви обрали саме Україну?" Говорили, що просто хочуть відірватися. "У нашій країні особливо випивати не можна, та й алкоголь дорогий, а тут все дешево".
Є туристи, які відправляються з великими рюкзаками в подорож Європою. Той же обережний японець, наприклад, до України відвідав Польщу і потім планував відправитися в Молдавію. Таким людям не важливий комфорт або шик, їхній інтерес — поїздити, подивитися світ.
Іноді приїжджають парочки. На свята, наприклад. Романтика. Одного разу квартиру винаймали молодий хлопець з дівчиною — вона з України, він з Росії, а живуть у Німеччині. Коли я робила їм чек-аут, дівчинка сказала: "Там продукти залишилися, все для млинців, я млинці смажила". Уявляєте, молоді люди приїхали відпочити до Києва на пару днів, а вона смажила коханому млинці! Мені здається, тільки українки так можуть.