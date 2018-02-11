Проект Airbnb став одним із ключових першопрохідців sharing economy — фінансового тренду останніх років. На майданчику власники апартаментів і гості контактують безпосередньо. Нерідко тут можна знайти більш вигідні пропозиції (квартири та кімнати), ніж у готелях, плюс — домашній комфорт і спілкування з місцевими мешканцями.

Загалом, для мандрівників список переваг зрозумілий, а як справи з приймального боку?

Троє киян розповіли нам про свій досвід здачі житла через Airbnb: які плюси й мінуси мають хости, чи не страшно заселяти до себе невідомих іноземців і як отримати хороші відгуки від гостей.