У Бучі почали будівництво фабрики-кухні для приготування обідів школярам

У Бучі стартувало будівництво першої в Україні фабрики-кухні, де готуватимуть обіди для усіх навчальних закладів трьох громад — Бучанської, Немішаївської та Бородянської, повідомляє міський голова Бучі Анатолій Федорук.
Щодня тут готуватимуть більше 10 тисяч порцій гарячих обідів для дітей. Ще одну таку фабрику збудують у Харківській області.
Фабрика-кухня у Бучі має запрацювати 1 вересня 2023 року. Меценатом проєкту став Говард Баффет, американський філантроп і бізнесмен.
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