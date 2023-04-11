У Бучі почали будівництво фабрики-кухні для приготування обідів школярам

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Марія Іващук
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У Бучі стартувало будівництво першої в Україні фабрики-кухні, де готуватимуть обіди для усіх навчальних закладів трьох громад — Бучанської, Немішаївської та Бородянської, повідомляє міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Щодня тут готуватимуть більше 10 тисяч порцій гарячих обідів для дітей. Ще одну таку фабрику збудують у Харківській області.

Фабрика-кухня у Бучі має запрацювати 1 вересня 2023 року. Меценатом проєкту став Говард Баффет, американський філантроп і бізнесмен.

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Опубліковано: 11 квітня 2023
Буча
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