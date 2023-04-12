В Парижі покажуть колекцію одягу, створену українською ветеранкою на фронті

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Ірина Маймур
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13 квітня в Парижі покажуть благодійну колекцію одягу Fire of Liberty. Її створила українська парамедикиня Юлія Сідорова «Куба» разом із дизайнерами команди цеху Veteranka.

Про це Юлія повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

Парамедикиня і ветеранка Юлія Сідорова «Куба» розробляла ескізи колекції між бойовими виїздами. Відшити одяг їй допомогли дизайнери цеху Veterankа Станіслав Бітус та Ганна Суворкіна.

«У нас з’явилася ідея створити спільний бренд. Ресурси знайшли завдяки гранту від Українського ветеранського фонду. Купили обладнання, знайшли персонал. Назва Cubitus Dei — це поєднання мого позивного Куба та прізвища Бітус. Я просто загуглила слово Cubitus, і виявилося, що воно з латині перекладається як «лікоть», трансформувала назву, вийшло лікоть Бога чи Божественний лікоть — ідеально! Ця колекція, бренд — уособлення боротьби за життя, за свободу, за творчість навіть під час війни», — ділиться Юлія.

У Парижі благодійну колекцію Fire of Liberty представлять 13 квітня в Культурному центрі України у Франції.

Кошти, зібрані під час показу, передадуть на потреби жінок, постраждалих від війни, а також на програми реінтеграції військових у цивільне життя.

Раніше ми писали, що на Milan Design Week 2023 покажуть 5 українських брендів, об’єднаних однією концепцією.

Фото: Юлія Сідорова «Куба», Vogue Ukraine

Опубліковано: 12 квітня 2023
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