Дивіться, як відновили 120-річну хату на Львівщині: фото

Ініціатива Спадщина.UA, що займається відновленням старих будівель, показала відреставровану 120-річну хату у Глинянах Львівської області.

Хата має площу 40 кв.м. і дві кімнати з печами.

Будинок збудований у 1902 році. Унікальним є напис на балці у вітальні: «Błogosławiony dom Bartołomieja i Mariji Janickich i wszystkich wniem żyjących. roku 1902 dnia 19 marca. budowniczy Piotr Syniutowicz».

Раніше Спадщина.UA показала відреставровану історичну кам’яницю з ганком біля Олеського замку.