Українські митці створили великодні писанки із відстріляних гільз: фото

38
Марія Іващук
share share

Творче об'єднання Ponad створило великодні писанки із відстріляних гільз задля збору коштів на дрони для ЗСУ.

Всього митці створили 5 видів писанок, кожен з яких представляє тимчасово окупований регіон України: Луганщину, Донеччину, Запорізьку область, Херсонщину та Крим.

enter image caption here

Серед усіх, хто пожертвує від 24 $, розіграють 24 писанки. Кількість пожертв від однієї людини необмежена. Переможців оберуть за допомогою рандомайзера.

Збір триватиме до 17 квітня 2023 року.

Також можна гарантовано отримати Великодню прикрасу за внесок у 70 000 гривень.

Збір запущено разом із платформою United 24. Зібрані гроші спрямують на закупівлю дронів-розвідників RQ-35 Heidrun.

Читайте також: Паски та великодні кошики: 15 пропозицій від закладів Києва

Опубліковано: 14 квітня 2023
United24
share share
Скільки заплатили французи за добудову пішохідного моста-хвилі на Оболоні Скільки заплатили французи за добудову пішохідного моста-хвилі на Оболоні У Києві створять три реабілітаційні парки У Києві створять три реабілітаційні парки На Подолі відкрився простір Trip:Tych з українськими нішевими парфумами На Подолі відкрився простір Trip:Tych з українськими нішевими парфумами Київ у воді: Дивіться, як підтопило набережну на Поштовій, Микільську Слобідку та Оболонь Київ у воді: Дивіться, як підтопило набережну на Поштовій, Микільську Слобідку та Оболонь Заснований українцем стартап Solana випустив криптосмартфон. Для чого він потрібен Заснований українцем стартап Solana випустив криптосмартфон. Для чого він потрібен З Лівобережної до Русанівських садів: у Києві відновить рух автобус № 117 З Лівобережної до Русанівських садів: у Києві відновить рух автобус № 117 Великодній пиріг зі шпинатом Великодній пиріг зі шпинатом У Києві вперше покажуть твори Марії Примаченко із циклу «Людям на радість» У Києві вперше покажуть твори Марії Примаченко із циклу «Людям на радість»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.