Українські митці створили великодні писанки із відстріляних гільз: фото

Творче об'єднання Ponad створило великодні писанки із відстріляних гільз задля збору коштів на дрони для ЗСУ.

Всього митці створили 5 видів писанок, кожен з яких представляє тимчасово окупований регіон України: Луганщину, Донеччину, Запорізьку область, Херсонщину та Крим.

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Серед усіх, хто пожертвує від 24 $, розіграють 24 писанки. Кількість пожертв від однієї людини необмежена. Переможців оберуть за допомогою рандомайзера.

Збір триватиме до 17 квітня 2023 року.

Також можна гарантовано отримати Великодню прикрасу за внесок у 70 000 гривень.

Збір запущено разом із платформою United 24. Зібрані гроші спрямують на закупівлю дронів-розвідників RQ-35 Heidrun.