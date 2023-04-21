З’явився новий рейтинг найкращих міст для віддаленої роботи

Компанія InstantOffices випустила новий рейтинг найкращих міст для digital nomads, тобто цифрових кочівників – віддалених працівників, які подорожують та працюють одночасно, відвідують місця по всьому світу та працюють на пляжах, у кав’ярнях і коворкінгах.
Фахівці сервісу вивчили близько 80 місць із усього світу. Оцінювали їх за низкою критеріїв: доступність, погода, швидкість інтернету, ціни, розваги та інші.
До десятки найкращих включили:
Раніше ми писали, що п'ять українських міст увійшли до 100 найнебезпечніших у Європі за рівнем злочинності.
Фото: Unsplash\Liam McKay, InstantOffices