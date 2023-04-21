З’явився новий рейтинг найкращих міст для віддаленої роботи

Компанія InstantOffices випустила новий рейтинг найкращих міст для digital nomads, тобто цифрових кочівників – віддалених працівників, які подорожують та працюють одночасно, відвідують місця по всьому світу та працюють на пляжах, у кав’ярнях і коворкінгах.

Фахівці сервісу вивчили близько 80 місць із усього світу. Оцінювали їх за низкою критеріїв: доступність, погода, швидкість інтернету, ціни, розваги та інші.

До десятки найкращих включили:

Лісабон (Португалія),

Бангкок (Таїланд),

Мадрид (Іспанія),

Сеул (Південна Корея),

Делі (Індія),

Дубай (ОАЕ),

​Джакарта (Індонезія),

​​ Катманду (Непал),

​​ Роттердам (Нідерланди).

Раніше ми писали, що п'ять українських міст увійшли до 100 найнебезпечніших у Європі за рівнем злочинності .