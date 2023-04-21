З’явився новий рейтинг найкращих міст для віддаленої роботи

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Валерія Гуржий
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Компанія InstantOffices випустила новий рейтинг найкращих міст для digital nomads, тобто цифрових кочівників – віддалених працівників, які подорожують та працюють одночасно, відвідують місця по всьому світу та працюють на пляжах, у кав’ярнях і коворкінгах.

Фахівці сервісу вивчили близько 80 місць із усього світу. Оцінювали їх за низкою критеріїв: доступність, погода, швидкість інтернету, ціни, розваги та інші.

До десятки найкращих включили:

  • Лісабон (Португалія),
  • Бангкок (Таїланд),
  • Мадрид (Іспанія),
  • Сеул (Південна Корея),
  • Делі (Індія),
  • Дубай (ОАЕ),
  • ​Джакарта (Індонезія),
  • ​​ Катманду (Непал),
  • ​​ Роттердам (Нідерланди).

Раніше ми писали, що п'ять українських міст увійшли до 100 найнебезпечніших у Європі за рівнем злочинності.

Фото: Unsplash\Liam McKay, InstantOffices

Опубліковано: 21 квітня 2023
рейтинг робота
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