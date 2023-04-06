У Кракові відкриють київський салон Priton Krasy

5 травня в українському барі Prawda в Кракові запрацює київський салон Priton Krasy. Це буде перша студія міста, де робитимуть креативні фарбування, повідомила його співзасновниця Нія Нікель.

Пів року тому, коли коли в Україні почалися блекаути, у Кракові відкрили концептуальну виставку, щоб зібрати кошти на 4000 спальних мішків, карематів та павербанків для українців. Ідейною кураторкою виставки стала київська активістка й засновниця салону Priton Krasy Нія Нікель.

Локацією для заходу обрали український заклад Prawdabar.

“Prawdabar відкрив наш знайомий, українець, з іншими засновниками-українцями та дівчинкою-полькою Вікою. У Prawdabar дуже сильна і крута українська енергетика. Також там було приміщення студії “44” співзасновниці Віки. Вона барберка і хоче робити креативні стрижки, але їй не вистачає крейзі-людей, з якими можна створювати завершені образи. Креативні стрижки дуже часто пов’язані з яскравим фарбуванням. Дізнавшись про це, я запропонувала Віці співпрацю: пошерити студію на наш тест-драйв. Так усе і вирішилося”, — розповіла БЖ Нія.

Поп-ап студію від Priton Krasy відкриють у Кракові на три місяці. Вона працюватиме кожен перший тиждень місяця. Для цього з України приїжджатиме артдиректорка київського Priton Krasy. Вона водночас і фарбуватиме людей, і навчатиме польських майстрів.

Під час б’юті-процедур у краківському Priton Krasy можна буде випити органічного та натурального вина від української виноробні Biologist Wine Company, додає Нія.

Уже з кінця літа краківський Priton Krasy має почати повноцінно працювати щодня.

Київський салон креативних фарбувань Priton Krasy відкрили у 2015 році на Подолі. Певний час заклад розташовувався на Межигірській. У 2019 році він почав працювати в першому столичному хабі послуг Zbirka на вулиці Костянтинівській, 19. Наразі Zbirka вже закрили, а Priton Krasy приймає відвідувачів за адресою Михайлівський провулок, 9Б.

Раніше ми писали, що український Makeup відкрив салон краси у Варшаві.

Фото: Нія Нікель, Priton Krasy