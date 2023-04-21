Українець створив дрон, який можна зібрати самостійно за 5 години

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Валерія Гуржий
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Інженер Віталій Бризгалов разом зі своєю командою створив дрон Cobra, який можна самостійно скласти за 5 годин без клею, пилу та смоли.

Про проект він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Сам дрон збирається 3 години і ще 2 години до нього робиться двигун, пропелер і збирається електроніка. Такий дрон коштує у рази дешевше за інші подібні технології.

На розробку проекту команді знадобилося 8 місяців.

Раніше ми писали, що український стартап Zeely отримав $1 млн інвестицій.

Фото: Віталій Бризгалов

Опубліковано: 21 квітня 2023
Дрони україна
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