Українець створив дрон, який можна зібрати самостійно за 5 години

Інженер Віталій Бризгалов разом зі своєю командою створив дрон Cobra, який можна самостійно скласти за 5 годин без клею, пилу та смоли.
Про проект він розповів на своїй сторінці у Facebook.
Сам дрон збирається 3 години і ще 2 години до нього робиться двигун, пропелер і збирається електроніка. Такий дрон коштує у рази дешевше за інші подібні технології.
На розробку проекту команді знадобилося 8 місяців.
Раніше ми писали, що український стартап Zeely отримав $1 млн інвестицій.
Фото: Віталій Бризгалов