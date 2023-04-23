Дивіться, як реставрували стару хатинку біля Поморянського замку

Ініціатива “Спадщина UA”, що займається відновленням старих будівель, показала відреставровану ціанову хатинку в Поморянах, що на Львівщині.

У хаті є ґанок з санвузлом, маленька та велика кімнати. А її площа складає 40 кВ.м. Також є садочок зі старою яблунею, де можна поставити стіл та всією родиною влітку вечеряти.

У будинку є центральне водопостачання, пічне опалення, нові всі внутрішні комунікації (електрика та сантехніка).

Розташована хатинка одразу біля Поморянського замку, барокового костелу Пресвятої Трійці, краєзнавчого музею та через дорогу від парку. Поряд із центром, де є автобусна зупинка, магазини та сільрада, проте в дуже тихому та затишному місці.

Раніше ми писали , що “Спадщина UA” показала відреставровану 120-річну хату у Глинянах Львівської області.

Фото: “Спадщина UA”