У Києві хочуть перейменувати Мінський масив на Литовський

Петицію про перейменування Мінського масиву на Литовський зареєстровано на сайті Київради.

Вона набрала 1316 підписів з 6000 необхідних для розгляду депутатами.

Раніше кияни зареєстрували петицію про зміну назви станції метро “Мінська” на “Варшавська”.

Також ми писали, що у додатку “Київ Цифровий” завершилося голосування щодо перейменування 27 міських об’єктів, назви яких пов’язані з рф та її сателітами. Зокрема, йдеться про перейменування Повітрофлотського проспекту, проспекту Правди та сквера Чкалова.

Фото: Denis Dolgov