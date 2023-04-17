У Києві хочуть перейменувати Мінський масив на Литовський

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Анна Григораш
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Петицію про перейменування Мінського масиву на Литовський зареєстровано на сайті Київради.

Вона набрала 1316 підписів з 6000 необхідних для розгляду депутатами.

Раніше кияни зареєстрували петицію про зміну назви станції метро “Мінська” на “Варшавська”.

Також ми писали, що у додатку “Київ Цифровий” завершилося голосування щодо перейменування 27 міських об’єктів, назви яких пов’язані з рф та її сателітами. Зокрема, йдеться про перейменування Повітрофлотського проспекту, проспекту Правди та сквера Чкалова.

Фото: Denis Dolgov

Опубліковано: 17 квітня 2023
перейменування вулиць Київ
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