Дивіться список найбільш інстаграмних пам’яток світу 2023

Сервіс Comparethemarket дослідив хештеги в Instagram і пошук популярних пам’яток в Google, аби з’ясувати, якими локаціями найбільше цікавляться туристи.
За результатами досліджень до десятки увійшли:
Найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа став найпопулярнішим в Google — 2 240 000 запитів щомісяця. Водночас Ейфелевою вежею найбільше цікавилися в Instagram — 7 192 685 публікацій із використанням #EiffelTower.
Раніше ми писали, що визначили 10 найкращих фотографій культурної спадщини України за 2022 рік за версією Вікіпедії.
Фото: Саграда Фамілія, Іспанія, Miltiadis Fragkidis / Unsplash