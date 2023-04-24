Дивіться список найбільш інстаграмних пам’яток світу 2023

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Ірина Маймур
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Сервіс Comparethemarket дослідив хештеги в Instagram і пошук популярних пам’яток в Google, аби з’ясувати, якими локаціями найбільше цікавляться туристи.

За результатами досліджень до десятки увійшли:

  • Бурдж-Халіфа, Об’єднані Арабські Емірати
  • Ейфелева вежа, Франція
  • Таймс-сквер, США
  • Ніагарський водоспад, США
  • Тадж-Махал, Індія
  • Гранд-Каньйон, США
  • Мачу-Пікчу, Перу
  • Нотр-Дам, Франція
  • Білий дім, США
  • Саграда Фамілія, Іспанія

Найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа став найпопулярнішим в Google — 2 240 000 запитів щомісяця. Водночас Ейфелевою вежею найбільше цікавилися в Instagram — 7 192 685 публікацій із використанням #EiffelTower.

Раніше ми писали, що визначили 10 найкращих фотографій культурної спадщини України за 2022 рік за версією Вікіпедії.

Фото: Саграда Фамілія, Іспанія, Miltiadis Fragkidis / Unsplash

Опубліковано: 24 квітня 2023
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