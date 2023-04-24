Дивіться список найбільш інстаграмних пам’яток світу 2023

Сервіс Comparethemarket дослідив хештеги в Instagram і пошук популярних пам’яток в Google, аби з’ясувати, якими локаціями найбільше цікавляться туристи.

За результатами досліджень до десятки увійшли:

Бурдж-Халіфа, Об’єднані Арабські Емірати

Ейфелева вежа, Франція

Таймс-сквер, США

Ніагарський водоспад, США

Тадж-Махал, Індія

Гранд-Каньйон, США

Мачу-Пікчу, Перу

Нотр-Дам, Франція

Білий дім, США

Саграда Фамілія, Іспанія

Найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа став найпопулярнішим в Google — 2 240 000 запитів щомісяця. Водночас Ейфелевою вежею найбільше цікавилися в Instagram — 7 192 685 публікацій із використанням #EiffelTower.

Раніше ми писали, що визначили 10 найкращих фотографій культурної спадщини України за 2022 рік за версією Вікіпедії .