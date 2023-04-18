10 найкращих фотографій культурної спадщини України за 2022 рік за версією Вікіпедії

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Марія Іващук
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Визначили 10 найкращих фотографій культурної спадщини України за результатами української частини міжнародного конкурсу «Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments).

Переможцями конкурсу «Вікі любить пам’ятки» стали:

Сергій Орлик, зображення «японського» манежу Деркульського кінного заводу у селі Данилівка на Луганщині;

Сергій Рижков, фото Червоногородського замку у селі Нирків на Тернопільщині;

Вадим Постернак, світлина каплиці Боїмів у Львові, яка також стала найкращою фотографією області;

Андрій Чуяшенко, фотографія будинку Польського магістрату у місті Кам’янець-Подільський;

Андрій Чуяшенко, зображення замку Даниловичів у смт Олесько;

Сергій Зисько, світлина Тринітарського костьолу та дзвіниці у місті Кам’янець-Подільський;

Юрій Петруняк, фотографія палацу у Підгірцях;

Олександр Харват, світлина замку князів Острозьких-Любомирських у місті Дубно на Рівненщині;

Олександр Мальон, зображення церкви Усікновення голови Іоанна Предтечі у селі Іванове на Одещині;

Сергій Рижков, фотографія театру опери та балету імені Соломії Крушельницької у Львів.

У 2022 році взяли участь 292 учасника, які завантажили для Вікіпедії майже 14 тисяч зображень, з яких журі й обрало переможців. У звʼязку з воєнними діями участь у конкурсі могли брати лише фотографії, що були зняті до 23 лютого 2022 року включно задля безпеки учасників. Тобто конкурсні світлини можуть не відображати сучасного стану памʼяток.

«Вікі любить пам’ятки» — фотоконкурс пам’яток культурної спадщини для ілюстрування Вікіпедії. У 2022 році Україна посіла четверте місце серед 39 країн-учасниць за кількістю фото.

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Опубліковано: 18 квітня 2023
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