10 найкращих фотографій культурної спадщини України за 2022 рік за версією Вікіпедії

Визначили 10 найкращих фотографій культурної спадщини України за результатами української частини міжнародного конкурсу «Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments).
Переможцями конкурсу «Вікі любить пам’ятки» стали:
Сергій Орлик, зображення «японського» манежу Деркульського кінного заводу у селі Данилівка на Луганщині;
Сергій Рижков, фото Червоногородського замку у селі Нирків на Тернопільщині;
Вадим Постернак, світлина каплиці Боїмів у Львові, яка також стала найкращою фотографією області;
Андрій Чуяшенко, фотографія будинку Польського магістрату у місті Кам’янець-Подільський;
Андрій Чуяшенко, зображення замку Даниловичів у смт Олесько;
Сергій Зисько, світлина Тринітарського костьолу та дзвіниці у місті Кам’янець-Подільський;
Юрій Петруняк, фотографія палацу у Підгірцях;
Олександр Харват, світлина замку князів Острозьких-Любомирських у місті Дубно на Рівненщині;
Олександр Мальон, зображення церкви Усікновення голови Іоанна Предтечі у селі Іванове на Одещині;
Сергій Рижков, фотографія театру опери та балету імені Соломії Крушельницької у Львів.
У 2022 році взяли участь 292 учасника, які завантажили для Вікіпедії майже 14 тисяч зображень, з яких журі й обрало переможців. У звʼязку з воєнними діями участь у конкурсі могли брати лише фотографії, що були зняті до 23 лютого 2022 року включно задля безпеки учасників. Тобто конкурсні світлини можуть не відображати сучасного стану памʼяток.
«Вікі любить пам’ятки» — фотоконкурс пам’яток культурної спадщини для ілюстрування Вікіпедії. У 2022 році Україна посіла четверте місце серед 39 країн-учасниць за кількістю фото.
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