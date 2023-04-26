Український Respeecher переміг на Webby Awards

Український стартап Respeecher отримав нагороду The Webby Awards , якою відзначають найкращих творців інтернет-контенту.

Respeecher отримали нагороду за найкраще використання AI/ML (штучного інтелекту та машинного навчання), повідомила команда Respeecher у Twitter.

“Ця нагорода є «Оскаром» інтернет-премій, тому ми раді бути в списку цьогорічних переможців”, – йдеться у твіті.

Проєкт, який отримав відзнаку The Webby Awards, це перша в історії AI-аудіокнига «Одного разу в Морквяній країні», створена спільно з YouTube-каналом Jolly.

Це автобіографічна книжка зірки YouTube Джоша Керота, яка стала бестселером на Amazon. У кооперації з Respeecher її перетворили на аудіокнигу, записану за допомогою штучного інтелекту, навченого говорити голосом Джоша.

The Webby Awards — міжнародна премія, якою з 1996-го року щорічно нагороджують найкращі у світі веб-проєкти. У різні роки її отримували: Amazon, iTunes, Google, BBC та інші відомі компанії.

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