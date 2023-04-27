В Україні запустили платформу BRAVE1 для розробників військових технологій: як вона працюватиме

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Ірина Маймур
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Мінцифри спільно з Міноборони, Генштабом ЗСУ, РНБО, Мінекономіки та Міністерством із питань стратегічних галузей створили військовий кластер BRAVE1.

Про це повідомили у Кабінеті міністрів України.

BRAVE1 стане єдиною платформою для співпраці defense-tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів і медіа.

«Якщо в людини є ідея стартапу у defense tech, вона повинна знати, куди прийти і як отримати допомогу. Якщо є конкретний стартап, що потребує фінансування, він повинен знати, де отримати грант. Якщо є сталий стартап, якому раніше, враховуючи різні бар’єри, не вдалося працювати з державою, він повинен знати, куди прийти», — пояснив під час виступу голова Мінцифри Михайло Федоров.

Кожен, хто має проєкти, які наближають перемогу, можуть надсилати їх на сайт BRAVE1 і здобути грант від держави. Так бізнес отримає можливості для розвитку, а військові — технології.

Загалом роботу платформи сфокусують на п’яти основних напрямах:

  • Invest: надавати гранти розробникам, які забезпечують потреби Сил безпеки та оборони;
  • Invent: допомагати Силам безпеки й оборони знаходити ефективні технологічні рішення серед українських розробників;
  • Platform: створити платформу, яка об’єднує всіх стейкхолдерів галузі;
  • Showcase: взаємодія із Силами оборони, демонстрація розробок та отримання зворотного зв’язку щодо їх використання;
  • Boost: надати всебічну підтримку проєктам, які забезпечують потреби Сил безпеки та оборони.

Раніше ми писали, що сумські інженери створили робота-мисливця з дистанційним керуванням.

Фото: Міністерство оборони України

Опубліковано: 27 квітня 2023
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