В Україні запустили платформу BRAVE1 для розробників військових технологій: як вона працюватиме

Мінцифри спільно з Міноборони, Генштабом ЗСУ, РНБО, Мінекономіки та Міністерством із питань стратегічних галузей створили військовий кластер BRAVE1.
Про це повідомили у Кабінеті міністрів України.
BRAVE1 стане єдиною платформою для співпраці defense-tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів і медіа.
«Якщо в людини є ідея стартапу у defense tech, вона повинна знати, куди прийти і як отримати допомогу. Якщо є конкретний стартап, що потребує фінансування, він повинен знати, де отримати грант. Якщо є сталий стартап, якому раніше, враховуючи різні бар’єри, не вдалося працювати з державою, він повинен знати, куди прийти», — пояснив під час виступу голова Мінцифри Михайло Федоров.
Кожен, хто має проєкти, які наближають перемогу, можуть надсилати їх на сайт BRAVE1 і здобути грант від держави. Так бізнес отримає можливості для розвитку, а військові — технології.
Загалом роботу платформи сфокусують на п’яти основних напрямах:
Раніше ми писали, що сумські інженери створили робота-мисливця з дистанційним керуванням.
Фото: Міністерство оборони України