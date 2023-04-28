У Києві відкрилася виставка картин на рештках ракет, якими окупанти бомбили область

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Марія Іващук
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У річницю визволення Київської області у столиці відкрилася виставка картин на рештках російських ракет, якими окупанти бомбили область.

“Ця виставка – свідчення того, що навіть у найбільш складні моменти людина здатна знайти красу. Кожна робота розповідає історію трагедії та перемоги, руйнування та відродження”, – йдеться в описі Дипломатичної академії України при МЗС, де і проходить виставка.

Побачити виставку можна з 28 квітня по 5 травня з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 16:00.

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Фото: Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС

Опубліковано: 28 квітня 2023
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