У Києві відкрилася виставка картин на рештках ракет, якими окупанти бомбили область

У річницю визволення Київської області у столиці відкрилася виставка картин на рештках російських ракет, якими окупанти бомбили область.

“Ця виставка – свідчення того, що навіть у найбільш складні моменти людина здатна знайти красу. Кожна робота розповідає історію трагедії та перемоги, руйнування та відродження”, – йдеться в описі Дипломатичної академії України при МЗС, де і проходить виставка.

Побачити виставку можна з 28 квітня по 5 травня з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 16:00.

Читайте також: Вуличний художник із Франції створив графіті в Ірпені, Гостомелі й Бородянці: фото

Фото: Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС