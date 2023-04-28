На Львівщині відреставрують найдавнішу дерев’яну церкву області з автентичними розписами

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Ірина Маймур
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У селі Потеличі Львівської області планують відреставрувати дерев’яну церкву Зіслання Святого Духа.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

Пам’ятка датується 1502 роком і належить до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Вона знаменита, зокрема, і своїми унікальними різночасовими розписами — 17 та 18 століть.

Зазначається, що науково-реставраційна рада, до якої увійшли реставратори та пам’яткоохоронці, оглянула інтер’єр та фасади пам’ятки, окреслила можливості їхнього збереження і обговорила план робіт.

Спеціалісти звернули особливу увагу на східну стіну нави церкви. Це цінна пам’ятка монументального мистецтва, на якій містяться два автентичні розписи.

Цьогоріч для виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію стінопису й іконостасу церкви виділили сто тисяч гривень.

«Церква в Потеличах – одна із найважливіших святинь Львівщини. До питання її відновлення маємо підходити дуже виважено, адже вона у числі світового архітектурного спадку, і від наших сьогоднішніх рішень, фаховості виконання запланованих реставраційних робіт, якості матеріалів залежить, у якому стані збережемо цю унікальну церкву для нащадків», – зазначила директорка департаменту архітектури і містобудування Олена Василько.

Раніше ми писали, що у Львівській області горіла «Карпатська хата» XIX століття з музейними експонатами.

Фото: Львівська ОДА

Опубліковано: 28 квітня 2023
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