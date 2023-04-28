У Києві відкрили перший в Україні магазин важких ударних дронів

Перша в Україні крамниця SmartWar, де продають важкі ударні дрони, розпочала роботу в столиці.

Вона працює щодня з 10:00 до 19:00 за адресою проспект Каденюка, 5/2, пише «Наш Київ».

Там є не тільки безпілотники, а й макети озброєння й військової техніки, симулятори стрілянини з Javelin та NLAW. Усе це можна купити для захисників на фронт.

У SmartWar працюють оборонці Маріуполя, які отримали важкі поранення в боях та проходять реабілітацію.

У магазині можна побачити ударні дрони, макети 120- та 82-мм мінометів, ПТУР «Стугна», АГС та інших зразків озброєнь, а й підбити ворожий танк на стимуляторі.

Раніше ми писали, що сумські інженери створили робота-мисливця з дистанційним керуванням.

Фото: Наш Київ