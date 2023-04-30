Українська компанія розробила інтерактивну мапу руху ворожих ракет

Українська компанія SCAT.in.ua розробила інтерактивну мапу руху ворожих ракет Sky Watch.

Мапу створили для того, аби люди могли бачити напрямок польоту ракети.

Користуватися мапою необхідно з увімкненою геолокацією. Якщо почув чи побачив ракету необхідно натиснути кнопку на мапі. На ній з’явиться позначка про місцезнаходження ракети, яка буде змінювати колір залежно від того, скільки часу минуло після натиску.

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Якщо на ракету відреагують інші люди, то на мапі буде відображена її приблизна траєкторія польоту в режимі онлайні. Чим більше людей спокистаються мапою, тим точнішим буде результат.

Розробники Sky Watch стверджують, що наразі доступна тестова версія з найпростішим функціоналом, який можна згодом вдосконалити за потреби.

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Фото: Unsplash/Alexyz3d